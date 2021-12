Coppa Sicilia il 5 Gennaio le gare di andata: l’Akron Savoca contro il Città di Galati

Il Comitato Siculo ha reso noto il tabellone degli Ottavi di finale della Coppa Sicilia stagione sportiva 2021-22, in campo per le gare di andata (Mercoledi 5 Gennaio), per il ritorno (Mercoledi 19 Gennaio) con fischio d’inizio alle ore 14.30.

Ancora in corsa l’Akron Savoca che è stata accoppiata alla compagine del Città di Galati con la prima gara fra le mura amiche. Ricordiamo che i savocesi nella prima fase avevano vinto (4-1) con il Real Sud, invece, sono stati sconfitti in quel di Riposto (3-0) dalla Russo Calcio che ha sua volta a rifilato un secco 6-1 in casa del Real.

Gli avversari dell’Akron hanno superato la Futura (4-0) nella gara casalinga, poi successo esterno (3-1). Questo il cammino in Coppa, mentre in campionato (Girone D) occupano la quinta posizione (17 punti) con il Mistretta capolista a 28 punti. Stessa posizione in classifica per la squadra del Presidente Massimo Santoro (13 punti) con la Russo Calcio a guidare il Girone F con 25 punti.

Tabellone degli Ottavi di Finale di Coppa Sicilia – Gara di Andata Mercoledi 5 Gennaio 2021

Akron Savoca – Città di Galati

Juvenilia 1958 – Russo Sebastiano

Lipari – Melas

Petrosino 1969 – Altofonte FC

Villarosa Calcio – Branciaforti

Vizzini Calcio 2015 – Società Calcistica Gela

Città di Mistretta – Ac Geraci

Gemini Calcio – Aspra