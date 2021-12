Una giovane veneta per l’Amando Volley, la vicentina Isabella Monaco

Nelle ore scorse l’Amando Volley ha reso noto la partenza del forte libero toscano Geraldina Quiligotti che ha accettato le sirene della Serie A1 della compagine Delta DesparTrentino Volley. A distanza di poco tempo l’annuncio del nuovo libero amandino, direttamente dal Veneto, precisamente da Vicenza arriva il classe 20021 Isabella Monaco nata ad Arzignano, alta 181 cm, ha rivestito in passato anche il ruolo di schiacciatrice.

“Sono molto felice del mio arrivo a Santa Teresa e ho molta voglia di tornare in campo e rimettermi in gioco. Ho sentito parlare molto bene della società santateresina e del calore dei suoi tifosi! Non vedo l’ora di dare il mio contributo alle compagne e a tutta la società per raggiungere i traguardi prefissati” Queste le prime parole del neoacquisto la giovane Isabella Monaco che in maglia biancoceleste dell’Amando ritrova altri due venete la palleggiatrice Giulia Agostinetto e la banda Giorgia Silotto

Carriera: Proviene dalla serie A2 ove ha militato fin dall’agosto del 2020 nelle fila del Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Precedenti tutti nel Veneto ove ha vestito i colori dell’Anthea Volley Vicenza in B1 nella stagione 2019-20, nel Bruel Bassano, sempre in B1, nel 2017-18 e ancor prima, nel 2016-17, nelle fila della Pallavolo Altavilla (VI) in Serie C. Nella stagione 2018-19 si è dedicata esclusivamente al Beach Volley, laureandosi campionessa italiana Under 18.