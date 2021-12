Federico Manfrè torna ad indossare la canotta giallorossa della Gold & Gold Messina

Il 2021 della Gold & Gold Messina si conclude con un gradito ritorno. Il club del presidente Massimo Zanghì, che ha chiuso il 2021 in testa alla classifica del campionato di serie C Gold, Memorial Hatem Fathallah, ha il piacere di annunciare l’ingaggio dell’atleta Federico Manfrè.

Carriera: Ala, classe 1996, Federico torna ad indossare la canotta giallorossa della Basket School Messina, dopo aver iniziato questa stagione nel Basket Team Vieste in C Gold Puglia. Con la formazione pugliese ha disputato sette gare realizzando 63 punti (9 ppg). Poi la decisione di rescindere il contratto che lo legava al Team Vieste e tornare a giocare in riva allo Stretto, dove ha parecchi estimatori: in primis coach Pippo Sidoti.

Con gli scolari, Manfrè ha disputato due campionati nel 2019/20 (351 punti in 22 gare) e 2020/21 (323 punti in 19), collezionando in totale 41 presenze e 674 punti (16.4 a partita). Nella prima stagione il campionato fu interrotto a causa della pandemia con la squadra in piena lotta per la promozione, mentre nella seconda ha raggiunto la finale regionale del torneo di C Silver.

Federico non nasconde la sua soddisfazione per il ritorno in giallorosso. Bentornato alla Basket School. Un ritorno inaspettato fino a qualche settimana fa. Da che cosa è dipesa questa decisione? “Eh si, un ritorno inaspettato per voi anche se quando sono andato via il mio occhio sulla Basket School era sempre presente. Ho visto che stavano facendo bene, che le ambizioni della squadra erano alte e quindi quando ho parlato con Clemente Mazzù ho pensato subito di tornare “A CASA”.

Ritrovi i tuoi ex compagni, i coach Sidoti e Paladina per riprendere da dove hai lasciato, quella finale persa a San Filippo del Mela… “Come hai detto tu la finale a San Filippo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca e quindi ho pensato perché non provare di nuovo”.

Trovi una squadra che sta facendo bene, quali sono i tuoi obiettivi? “Gli obiettivi ovviamente sono sempre gli stessi, dare il mio contributo alla squadra e mettermi a disposizione dei miei compagni e dei due coach Pippo e Ciccio. Ci tengo ad aggiungere che sono molto contento di essere tornato, ritrovo tutti i miei compagni e amici e penso che potremo fare grandi cose insieme”.

Anche tutto l’ambiente della Gold & Gold Messina è felice per il ritorno di Federico, la maglia numero 17 è lì che lo aspetta. La Basket School Messina ringrazia l’agenzia Di Biaso per il positivo esito della trattativa.