Rinforzo calabrese per la Jonica Fc: il centrocampista Davide Franco

Un giovane classe 2000 arriva alla Jonica compagine che milita nel campionato di Eccellenza Sicilia, possiamo dire “qualità in mezzo” un pezzo pregiato del mercato dicembrino per mister Michele Campo che può contare per il girone di ritorno del centrocampista Davide Franco, un giovane che ha scelto di scendere di categoria lasciando la compagine di Serie D del Roccella per accettare con grande entusiasmo l’esigente piazza santateresina.

Carriera: Un centrocampista di scuola Reggina Calcio dove ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile amaranto, passando dall’Under Provinciali a quelli Regionali con il salto in quelle Nazionali. Il 21enne reggino, dal 2015 al 2019 ha indossato la fascia di capitano della squadra amaranto, inoltre è stato selezionato a far parte dello stage della Nazionale Italiana Under 15 Under 17 è guadagnarsi la convocazione nel’ Under 18. Nella stagione 2018-19 attraversa lo Stretto di Messina per approdare in maglia giallorossa dell’Igea Virtus in Serie D, esperienze con le maglie dell’Altamura, Palmese, San Luca e Roccella (sempre in Serie D), nella stagione 2019-20 gioca in Eccellenza con il Gallico. Adesso la nuova esperienza in terra siciliana con la maglia giallorossa della Jonica Fc.

Scheda Giocatore: Davide Franco. Nato il 24 Giugno 2000. Città: Reggio Calabria. Ruolo: Centrocampista

CARRIERA

Dic. 21 Jonica Fc Eccellenza

2021-22 Roccella Serie D

2020-21 San Luca Serie D

Dic. 20 Palmese 1912 Serie D

2019-20 Gallico Catona 2018 Eccellenza

Dic. 18 Altamura Serie D

2018-19 Igea Virtus Serie D

2017-18 Reggina U19