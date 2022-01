Il centrocampista Daniele Ancione ritorna a vestire nuovamente la maglia del Città di Taormina. Pezzo pregiato del mercato estivo biancazzurro, aveva successivamente lasciato Taormina all’inizio del mese di novembre per fare ritorno a Biancavilla in Serie D. La nuova esperienza nel centro in provincia di Catania è però durata meno di due mesi.

Carriera: Centrocampista classe 1983, nella passata stagione Ancione aveva collezionato 28 presenze con cinque gol in quarta serie proprio a Biancavilla. Un rendimento di alto livello che lo ha fatto risultare tra i migliori interpreti del ruolo dell’intero torneo. Cresciuto nel settore giovanile del Messina, nel 2002 ha esordito tra i professionisti con l’Igea Virtus: a Barcellona colleziona un centinaio di presenze in quattro stagioni condite da 6 reti.

Dopo le esperienze, in Serie C, con Juve Stabia, Andria Bat e Catanzaro, nel 2008/09 torna in D nella sua Messina e si rende protagonista di un’ottima stagione con 31 gettoni e 8 reti. Ancione resta in pianta stabile nel massimo torneo dilettantistico, gioca con Sapri, Nissa, Hinterreggio, Acireale e Casertana, segnando anche 25 gol in quattro anni, prima del passaggio alla Pianese, con cui gioca per quattro stagioni. Sono oltre 120 le presenze totalizzate con la squadra toscana, impreziosite anche da 20 reti.

Nel 2017/18 torna a casa e si confronta per la prima volta in carriera con il campionato di Eccellenza, vestendo la maglia del Camaro (7 reti in neroverde), prima del passaggio al Biancavilla e il contributo fondamentale nella promozione in Serie D della società etnea.

Di “Antonio Billè”