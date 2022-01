Rinviata la gara podistica “10 Km di Capo Sant’Alessio”

La decisione, presa con forte senso di responsabilità e su richiesta dei sindaci dei due comuni, è atta a tutelare la salute pubblica. “Stiamo lavorando per individuare altre date in calendario per lo svolgimento del doppio evento”.

L’Atletica Savoca comunica a malincuore che, con forte senso di responsabilità e su richiesta dei sindaci dei comuni di Sant’Alessio Siculo e Savoca, sono stati rinviati a causa del crescente aumento dei casi Covid-19 il convegno tecnico di atletica leggera e la gara podistica nazionale “10 Km di Capo Sant’Alessio”, prima prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, che erano in programma rispettivamente sabato 8 a Savoca e domenica 9 gennaio a Sant’Alessio Siculo.

“Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati, ma, purtroppo, conosciamo tutti l’attuale situazione pandemica e non possiamo che adeguarci ed accettare le decisioni prese dalle Amministrazioni locali per tutelare la salute pubblica. Stiamo lavorando per individuare altre date in calendario per lo svolgimento del doppio evento”.