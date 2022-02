Salvatore La Piana ritorna a vestire la maglia del Paternò

Bentornato Calogero! Il Paternò Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ As Bisceglie per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Calogero La Piana che in Puglia ha vissuto la prima parte di stagione.

Un graditissimo ritorno in casa Paternò per La Piana che in rossazzurro ha vissuto le ultime stagioni diventando punto di riferimento in campo. Tra Eccellenza e Serie D, il calciatore classe ’97, dalla tecnica sopraffina, che predilige giocare esterno d’attacco, ha siglato ben 19 reti e 17 assist, contribuendo agli obiettivi che si era prefissato in club.

Calogero La Piana è già a disposizione del tecnico Alfio Torrisi.