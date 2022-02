Ottavi di Coppa Sicilia: Impresa dell’Akron Savoca grazie a Viki Ciocarlan accede ai Quarti di Finale

Turno infrasettimanale per quanto riguarda le squadre di Prima Categoria Sicilia, in campo per le gare di ritorno degli Ottavi di Finale di Coppa Sicilia. Accedono ai Quarti di Finale: Akron Savoca, RSC Riposto, Melas, Petrosino, Aspra, Geraci, Vizzini e la vincente di Brancioforti – Villarosa

Impresa dell’Akron Savoca di mister Giacomo Parisi dopo il pareggio casalingo (2-2) nella gara di andata giocata al Comunale di S. Teresa per i savocesi in gol Giuseppe Colloca e Maurizio Behrami, per gli ospiti doppietta di Antonino Frisenda, con un gol di Viki Ciocarlan nella ripresa va a vincere sul campo del Città di Galati, un gol che permette ai savocesi di proseguire il cammino nei Quarti di Finale dove dovrebbero incontrare la corazzata RSC Riposto (attuale capolista del Girone F) la Juvenilia ha rinunciato alla gara di ritorno, mentre all’andata aveva vinto la formazione di Eugenio Seminara (3-0), grazie alle reti di Cartellone, Napoli e Varrica.

Due le formazioni messinesi ai Quarti oltre all’Akron Savoca, il Melas la compagine di Santa Lucia del Mela dopo aver vinto la gara di andata a Lipari (2-1) concede il bis nel ritorno (3-1) grazie alle reti di Claudio Cerasuolo, Francesco Torre e Mirko Di Salvo

Tabellone degli Ottavi di Finale di Coppa Sicilia stagione sportiva 2021-22 Andata 9 Febbraio, Ritorno 23 Febbraio 2022

Altofonte Fc – Petrosino: 0-3 a tavolino (And. 2-3) per esclusione dell’Altofonte

Aspra – Gemini Calcio: 2-1 (And. 2-1)

Città di Galati – Akron Savoca: 0-1 (And. 2-2)

Geraci – Città di Mistretta: 1-0 (4-3 dcr) (And. 0-1)

Melas – Lipari: 3-1 (And. 2-1)

Rsc Riposto – Juvenilia 1958: 0-3 a tavolino per rinuncia (And. 3-0)

Società Calcistica Gela- Vizzini Calcio: 2-3 (And. 2-1)

Branciforti – Villarosa Calcio: Giocasi Mercoledi 2 Marzo 2022 (And. 0-0)