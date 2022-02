Il prossimo weekend alla Cittadella Sportiva Universitaria l’XI Meeting d’Inverno per Esordienti B ed A

Continua la stagione degli appuntamenti di livello per la SSD UniMe che, sabato 26 e domenica 27 febbraio, è chiamata ad organizzare l’XI Meeting d’Inverno dedicato agli Esordienti B ed A. La manifestazione natatoria, indetta dal Comitato Regionale Sicilia delle Federazione Italiana Nuoto ed affidata alla gestione della società sportiva universitaria, è divisa su due concentramenti: uno a Palermo, rivolto agli atleti della Sicilia occidentale, ed un altro a Messina, dedicato ai nuotatori della Sicilia orientale e che si svolgerà presso la piscina coperta della Cittadella Sportiva Universitaria.

Un altro riconoscimento importante, dunque, per il sodalizio universitario guidato dalla Presidente Silvia Bosurgi che, oltre ad avvalorare il percorso di crescita sportivo e gestionale del club, riconosce ancora una volta la capacità di ospitare manifestazioni di grande portata da parte delle strutture sportive universitarie. L’appuntamento del prossimo weekend, quindi, sarà un ulteriore test per il team universitario, al lavoro per preparare nel minimo dettaglio l’organizzazione delle gare, dando massima attenzione alla riuscita della manifestazione sia dal punto di vista sportivo che da quello della fruizione degli impianti da parte di atleti e pubblico, garantendo in questo caso il pieno e rigoroso rispetto di tutte le normative anti-Covid.

Per quanto riguarda l’aspetto puramente sportivo, al Meeting d’Inverno messinese parteciperanno 12 giovani nuotatori del team universitario guidati dai Tecnici Ulla Manganaro e Daniele Marino. Al gruppo universitario spetterà il compito, gareggiando “in casa”, di portare in alto i colori della SSD UniMe.

SABATO 26 FEBBRAIO 2022.

POMERIGGIO: 200 STILE LIBERO F/M ES. A-B, 100 RANA F/M ES. A-B, 50 DORSO F/M ES. B1, 200 MISTI F/M ES. A-B, 100 FARFALLA F/M ES. A-B, 4X50 STILE LIBERO F/M ES. B, 4X100 STILE LIBERO F/M ES. A.

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

MATTINA: 50 STILE LIBERO F/M ES. B1, 400 MISTI F/M ES. A, 50 FARFALLA F/M ES. B, 200 DORSO F/M ES. A-B, 200 RANA F/M ES. A-B, 400 STILE LIBERO F/M ES. A-B, 4X50 MISTI F/M ES. B.

POMERIGGIO: 100 MISTI F/M ES. B1, 100 STILE LIBERO F/M ES. A-B, 200 FARFALLA F/M ES. A, 50 RANA F/M ES. B1, 100 DORSO F/M ES. A-B, 800 STILE LIBERO F ES. A, 1500 STILE LIBERO M ES. A, 4X100 MISTI F/M ES. A.