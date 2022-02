Il Linguaglossa sfiora l’impresa a Kaggi, pesanti sconfitte per Real Antillo e Atl. Pagliara.

A sei giornate dalla fine, il Kaggi (con cinque gare da disputare, senza scontri diretti), mette un’ulteriore mattone sul proprio primato in classifica (39 punti), + 8 sulla immediata inseguitrice il Santa Domenica Vittoria (31) che passa (6-1) sul campo del Pagliara, ben + 11 dal terzo posto occupato dal Città di Linguaglossa (28), l’avversario che i ragazzi di mister Alessio Camarda hanno incontrato nell’anticipo di Sabato pomeriggio al Valentino Mazzola, con il risultato finale di 2-2.

Possiamo dire giochi ormai fatti nel Girone D del campionato di Seconda Categoria, in casa giallorossa si aspetta la matematica “promozione” per brindare al salto in Prima, un campionato che manca da diverse stagioni nella cittadina di Gaggi. Se per il Kaggi è questione di una o due partite per brindare, discorso sembra diverso per quanto riguarda il posto d’onore, una questione tra Santa Domenica Vittoria (31) e Città di Linguaglossa (28) che si giocheranno in questo rush finale il secondo posto, le due compagini si troveranno di fronte alla terz’ultima giornata (20^ turno – Sabato 26 Marzo), con il vantaggio che gli etnei hanno una gara in più da disputare visto che già hanno osservato il turno di riposo, il Santa Domenica nel prossimo turno sarà ferma ai box, salvo imprevisti in caso di vittoria contro il Maletto, il Linguaglossa aggancerebbe i rivali al secondo posto.

Chi sono le due favorite per gli altri due posti play-off? In teoria sarebbero tre le squadre che cercheranno di occupare i restanti posti (ndr attenzione alla regola del +10), raccolte tutte in un punto: Castiglione di Sicilia (24) e la coppia Giovanile Mascali e Real Rocchenere (23). Cerca di rientrare, di compiere il miracolo il Città di Francavilla (sesto con 19 punti), sperando in qualche passo falso dei rivali e negli scontri diretti.

Per quanto riguarda il fondo della classifica, con molta probabilità si giocheranno il tutto nel prossimo turno che mette di fronte la penultima il Real Antillo (pesantemente sconfitto 5-1 sul campo della Virtus Etna) e il fanalino di coda dell’Atletico Pagliara umiliato fra le mura amiche (6-1) dal Santa Domenica Vittoria. La salvezza passa nello scontro diretto in programma domenica in quel di Antillo con il Real Antillo (6 punti) e Atletico Pagliara (5).

Le gare: La 16^ giornata si è aperta con tre anticipi, il largo successo della neo-vicecapolista Santa Domenica Vittoria, grazie al pareggio del Città di Linguaglossa li scavalca in classifica, sul campo del fanalino di coda dell’Atletico Pagliara. Apre le marcature Natale Russotti, il raddoppio di Federico Spartà, in gol Salvatore Bontempo, il poker porta la firma ancora di Russotti (doppietta), esultano Susso e Salmeri.

Da Pagliara a Gaggi al Comunale Valentino Mazzola con un 2-2 palpitante tra la capolista Kaggi e Linguaglossa, sono gli ospiti che si portano in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio con il capocannoniere del girone Salvo Aleo, ci pensa subito Salvo Cantarella a ristabilire la parità. Gli ospiti ad inizio ripresa si riportano in vantaggio con Alessandro Monforte, quando sembra fatta, arriva la magistrale punizione di Salvo Cantarella che riacciuffa nuovamente il pari.

Gli anticipi si concludono con la larga vittoria della Virtus Etna che rifila una cinquina al Real Antillo (5-1). Apre le marcature con un tiro da fuori Diakitè, gli antillesi pareggio subito su calcio di rigore concesso per fallo di Profeta, dal dischetto non sbaglia Luca Crupi. I locali si riportano in vantaggio con Gianluca Contarino su assist di Profeta (2-1). Il tris porta la firma del furcese Ciccio Carpillo: fa tutto lui si procura il calcio di punizione, lo stesso la trasforma con un sinistra a scavalcare la barriera (3-1). Dopo il palo colpito da Brillante, arriva il 4-1 di capitan Seminara, chiude i conti ancora bomber Contarino (5-1).

Nelle due gare di Domenica, vittoria esterna del Città di Francavilla (2-1) sul campo del Maletto, sono in vantaggio i padroni di casa con Marco Campi, i ragazzi di mister Ferrara ristabiliscono la parità sugli sviluppi di un calcio piazzato con finalizzazione di Antonino Di Dio. Il gol vittoria porta la firma da Dario Rigano che materializza in rete una ripartenza del duo Valerio e Giuseppe Vaccaro.

L’altra gara domenicale si conclude sul punteggio di 0-0, uno scontro diretto per un posto play-off, al San Giacomo si annullano a vicenda Castiglione e Giovanile Mascali con il naturale risultato della divisione della posta in palio.

di “Mimmo Muscolino”

Foto copertina: Marco Familiari