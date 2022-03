Stop ai play-off. Rinviate tutte le gare del campionato di Serie C Gold

La Serie C Gold siculo-calabra si ferma. Il Tribunale Federale della FIP, con un comunicato inviato alle società nel tardo pomeriggio di venerdì, ha disposto la sospensione delle gare valevoli per il primo turno della post season dopo aver accolto il ricorso della Nuova Pallacanestro Messina con richiesta cautelare di sospensiva della classifica finale della fase regolare del Campionato di Serie C Gold 2021/2022 della Regione Sicilia, e del conseguente calendario dei play-off.

Il Tribunale Federale ha preso atto che, alla base del ricorso, la ricorrente ha posto la presunta errata interpretazione e/o applicazione, da parte del Comitato regionale Sicilia, dei principi e dei criteri per la elaborazione della classifica finale al termine della fase regolare, lamentando di esserne stata danneggiata. Martedì 29 marzo avrà luogo l’udienza per la discussione del merito.

La Gold & Gold Messina, quindi, domenica non scenderà in campo, la gara contro il Gela è stata rinviata a data da destinarsi.