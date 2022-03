La cestista della SSD UniMe Lara Sahin convocata per il Raduno Nazionale Under 15￼

Ancora una volta la cestista classe 2007 della SSD UniMe Lara Sahin rappresenterà i colori del team universitario in ambito nazionale. Dopo l’inserimento nella lista a disposizione dello scorso dicembre per il raduno della Nazionale Under 18 femminile dì basket questa volta Lara si confronterà con le pari categoria e farà parte della Selezione Azzurra che parteciperà al Raduno Nazionale Under 15 indetto dal Settore Squadre Nazionali della Federazione Italiana Basket, che si svolgerà dal 7 al 10 aprile a Chianciano Terme.

Ancora una volta, quindi, Coach Lucchesi ed il suo Staff hanno premiato la crescita costante dell’atleta messinese e l’ottimo rendimento stagionale nei vari campionati di Serie B, Under 17 ed Under 15, attività realizzate in collaborazione tra il club della Presidente Silvia Bosurgi e la PCR Messina. Per Lara, dunque, un nuovo appuntamento che arricchisce ulteriormente un curriculum sportivo già pieno di esperienze importanti.

Convocazione ancora più importante, tra l’altro, se si pensa che tra le 24 atlete selezionate per l’occasione, soltanto due provengono dalla Sicilia.

Da parte del Presidente Silvia Bosurgi e di tutta la SSD UniMe i migliori complimenti ed un grande in bocca al lupo a Lara Sahin per questa prestigiosa esperienza.