Gold & Gold Messina, dalla Vis Reggio arriva il centro nigeriano Yusuf Hamza

Colpo di mercato della Gold & Gold Messina. In vista del rush finale della stagione il club peloritano rinforza il settore lunghi con l’ingaggio del lungo Yusuf Hamza.

Classe 2000, 208 cm per 95 kg, Hamza in questa stagione ha indossato la canotta della Vis Reggio Calabria collezionando 19 presenze nel campionato di serie C Gold. Yusuf ha messo a segno 140 punti (7.4 Ppg), garantendo grande presenza fisica sotto canestro, cancellando spesso gli avversari con stoppate spettacolari. Nato il 7 giugno del 2000, di nazionalità nigeriana, Yusuf Hamza giocato per due stagioni (2016/17 e 2017/18) alla Lido di Roma Basket, nella Under 18 Eccellenza ed in Serie D. Nel 2018/19 esordisce in C Silver con la Nuova Lazio Pallacanestro. La stagione successiva arriva la chiamata dell’OrSa Barcellona, ancora in C Silver: per lui 14 presenze e 67 punti (4.8 Ppg). Chiusa l’esperienza siciliana, Yusuf si trasferisce in Puglia con la maglia dei Delfini Monopoli in Serie B. Da under disputa 10 gare (1.2 di media). In fine, l’esperienza sull’altra sponda dello Stretto e adesso la chiamata della Basket School Messina dove ritroverà Cristiano Scimone con il quale ha giocato al Lido di Roma Basket.

La trattativa condotta dal dirigente Clemente Mazzù si è concretizzata grazie alla disponibilità del presidente della Vis Reggio, Luigi Di Bernardo, che la società peloritana ringrazia per la collaborazione. Hamza sarà a Messina sabato mattina e parteciperà al primo allenamento da giocatore della Gold & Gold Messina al PalaMili.