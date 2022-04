Successo per la Top Spin Messina vince inSardegna (4-0) contro Norbello

Netto successo conquistato dalla Top Spin Messina Fontalba nell’ultimo turno di regular season. La squadra del presidente Giuseppe Quartuccio si è imposta in trasferta per 4-0 sul Tennistavolo Norbello nella gara valevole per la settima giornata di ritorno di Serie A1. Una bella vittoria, la dodicesima del campionato, che consentirà ai ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang di giocarsi il primo posto in classifica nell’appuntamento in programma mercoledì 13 aprile, alle ore 17.30, quando arriverà a Villa Dante l’Apuania Carrara per il big match che vale come recupero della sesta giornata.

In Sardegna, nel primo singolare João Monteiro ha sconfitto 3-0 Pasquale Vellucci. Partenza lanciata del portoghese che non ha fallito un colpo (11-2) nel set d’apertura e ha ben controllato le operazioni anche nel secondo, chiuso con analogo 11-2. Nel terzo Monteiro ha invece rimontato dall’iniziale 4-1 in favore di Vellucci, passando per 11-8.

Yaroslav Zhmudenko ha superato 3-1 José Enio Mendes Da Encarnacao, regalando ai suoi il secondo sigillo. Nel primo set l’ucraino è riuscito a capovolgere la situazione da 2-5 a 11-5. La seconda frazione è finita invece nelle mani del portoghese per 11-5. Avvincente il terzo parziale, con Zhmudenko scattato in avvio sul 4-0, ma poi ripreso sul 5-5. Mendes Da Encarnacao ha avuto un set-point sul 10-9, disinnescato da Zhmudenko che si è involato verso il 12-10. L’ucraino ha completato l’opera grazie ad un quarto set senza sbavature: 11-4.

Ha proseguito la serie Matteo Mutti prevalendo 3-1 nei confronti di Sergei Mokropolov. L’atleta della Top Spin ha incamerato il primo parziale per 11-7 ed è stato autore di un travolgente inizio (7-1) nel secondo in cui, arrivato al 10-5, ha sfruttato la terza palla set per chiudere. Il russo è rientrato in partita con l’11-9 della terza frazione.

Assai combattuto, quindi, il quarto set. Mutti si è trovato sotto sul 3-7, ma ha saputo confezionare la rimonta, riportandosi subito sul 7-7. Sul 10-9 e poi sull’11-10 sono sfumati i primi due match-point per il lombardo, mentre il terzo è andato a segno. Ha chiuso i giochi Yaroslav Zhmudenko, ancora protagonista battendo 3-0 Pasquale Vellucci: 11-5, 11-4, 11-4. È il punto del definitivo 4-0 che fa calare il sipario.

Salita in vetta alla classifica a quota 24 punti, lo stesso bottino dell’Apuania Carrara che ha però giocato una gara in meno, la Top Spin Messina Fontalba si presenta nel migliore dei modi allo scontro diretto di mercoledì da disputare davanti ai propri tifosi. Dopo il 4-2 per i toscani dell’andata servirebbe una vittoria per ottenere il primo posto, piazzamento di grande valore nella griglia dei playoff scudetto.

Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina Fontalba 0-4

Pasquale Vellucci- João Monteiro 0-3 (2-11, 2-11, 8-11)

José Enio Mendes Da Encarnacao-Yaroslav Zhmudenko 1-3 (5-11, 11-5, 10-12, 4-11)

Sergei Mokropolov-Matteo Mutti 1-3 (7-11, 8-11, 11-9, 11-13)

Pasquale Vellucci-Yaroslav Zhmudenko 0-3 (5-11, 4-11, 4-11)