La SSD UniMe chiude in terza posizione alla Coppa Sicilia

Cala il sipario su una riuscitissima prima edizione della Coppa Sicilia di hockey, manifestazione indetta dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Hockey e che, nell’ultimo mese, ha visto impegnate tutte le prime squadre siciliane. Ottimi riscontri per la SSD UniMe che chiude in terza posizione generale.

Domenica scorsa, al Dusmet di Catania, è andato in scena l’atto conclusivo della manifestazione: una bellissima giornata di sport al termine della quale di è aggiudicato il torneo la Polisportiva Valverde d Catania, formazione che attualmente è impegnata nel Campionato di Serie A2 e che sta viaggiando a ritmi sostenuti puntando al salto di categoria. La squadra catanese supera in finale per 1-0 la Polisportiva Galatea, squadra che ha battuto per 2-0 in semifinale la formazione universitaria allenata da Jerry Ragonese.

I messinesi, alla fine, si aggiudicano il terzo posto rifacendosi contro la Raccomandata Giardini con il finale di 2-1: ionici bravi a passare in vantaggio ma peloritani che prima con Andrea Siracusa e poi con Federico Cardella ottengono la vittoria finale. La gara per la quinta e sesta posizione ha visto la vittoria dell’HC Ragusa contro la PGS Don Bosco per 2-1.

Ottime le indicazioni per mister Ragonese che, a giudicare da quanto visto sul sintetico del Dusmet, ha trovato una squadra che sta crescendo specialmente sotto l’aspetto del gioco. Manca quasi un mese alla ripresa del Campionato di Serie B e ci sarà modo per migliorare ancora un pò anche sotto l’aspetto fisico, visto che ancora nell’arco dei 70 minuti di gara si evidenziano cali atletici in alcuni atleti.

Sicuramente questa Coppa Sicilia è servita tantissimo per trovare il ritmo partita ed è stato anche un modo per qualche giovane di mettersi in mostra: su tutti Cristian La Maestra e Manul Puleo, insieme a Ciccio Raffa, hanno dimostrato in pieno di meritare la fiducia del loro Tecnico.