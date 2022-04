Sono state rese note le date dei Play-Off e Play-Out (24 Aprile) del campionato di Prima Categoria Sicilia 2021-22

. Si scenderà in campo per quanto riguarda il Girone F con la disputa delle semifinali play-off: Akron Savoca – S. Alessio si giocherà Sabato 23 Aprile 2002 alle ore 16.00 presso il Comunale di S. Teresa, l’altra semifinale Riposto Calcio e San Pietro Calcio si disputerà Domenica 24 Aprile 2022 alle ore 16.00. Le due vincenti si affronteranno nella Finale Play-Off prevista per Domenica 8 Maggio 2022 con fischio d’inizio alle ore 16.00.

Per quanto riguarda il Play-Out si affronteranno al Campo Seminara di Catania Villaggio Sant’Agata – Real Sud la perdente retrocederà in Seconda Categoria.

Regolamento: Le gare in programma Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2022, previo accordo tra le Società interessate, possono essere anticipate a Sabato 30 Aprile o Domenica 1 Maggio 2022. Le Società partecipanti ai Play-Off e Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul campo della Società che al termine del Campionato occupa nei rispettivo girone la migliore posizione in Classifica.

Per tutte le gare di Play-Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente, la Società meglio Classificata al termine del Campionato.

Per le gare di Play-Out, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà perdente, la Società peggio Classificata al termine del Campionato.

Il programma dei Play-Off e Play-Out di tutti i Gironi di Prima Categoria

Gironi A/D/E

Semifinali – Play-Off – Le gare si disputeranno Sabato 30 Aprile 2022/Domenica 1 Maggio 2022.

Finale – Play-Off – Le gare si disputeranno Sabato 7 Maggio 2022/Domenica 8 Maggio 2022.

Play-Out- Le gare si disputeranno Sabato 30 Aprile 2022/Domenica 1 Maggio 2022.

Se si dovessero effettuare delle gare di spareggio-promozione o spareggio-retrocessione le gare di Play-Off e Play-Out del Girone interessato slitteranno di una settimana.

Girone B

Semifinali – Play-Off – ATLETICO FAVARA ammessa alla gara di Finale Play-Off

Domenica 24 Aprile 2022 ore 16.00 – GEMINI CALCIO – BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE Com.le S.Giovanni Gemini

Finale – Play-Off – Domenica 8 Maggio 2022 ore 16.00

ATLETICO FAVARA – Vinc. Gemini Calcio/Bagheria Città delle Ville Comunale Favara

Play-Out

Sabato 23 Aprile 2022 ore 16.00 – RAVANUSA – SCIARA Comunale Ravanusa

Girone C

Semifinali – Play-Off – VILLAROSA CALCIO ammessa alla gara di Finale Play-Off

Domenica 24 Aprile 2022 ore 16.00 – CALCARELLI – CITTA’ DI CASTELLANA SICULA Com.le Castellana Sicula

Finale – Play-Off – Sabato 7 Maggio 2022 ore 16.00 – VILLAROSA CALCIO – Vinc. Calcarelli/Città di Castellana Comunale Villarosa

Play-Out

Domenica 24 Aprile 2022 ore 16.00 – POLISPORTIVA NICOSIA – REAL CASALE Comunale Nicosia

Girone G

Semifinali – Play-Off – CATANIA S.PIO X ammessa alla gara di Finale Play-Off

Sabato 23 Aprile 2022 ore 16.00 – SANTA LUCIA – VIZZINI CALCIO 2015 Comunale Scicli

Finale – Play-Off – Sabato 7 Maggio 2022 ore 14.30 – CATANIA S.PIO X – Vinc. Santa Lucia/Vizzini Calcio 2015 Campo Seminara di CT

Spareggio Retrocessione

Domenica 24 Aprile 2022 ore 16.00 ATLETICO SANTA CROCE – PACHINO Campo neutro Comunale di Pozzallo.

Con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. L’organizzazione della gara è affidata alla Società New Pozzallo.

Play-Out

Domenica 1 Maggio 2022 ore 16.00 – RINASCITANETINA 2008 – Vinc. Atletico Santa Croce/Pachino Comunale Noto