Chiara Raineri (Messina Volley): “Affronteremo l’Acicatena con il gioco e aggressività”

La ventesima giornata del campionato di Serie C femminile vede le giallo-blu del Messina Volley impegnate nella trasferta contro la Golden Volley Acicatena. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo cercheranno il successo contro una compagine che li segue ad una sola lunghezza in classifica e da cui non hanno indicazioni visto che la gara del girone di andata non è stata disputata per via del Covid.

A presentare il match che si svolgerà nella palestra dell’I.C. “F. Guglielmino” è l’opposto Chiara Raineri: “Domenica saremo ospiti dell’Acicatena per disputare la gara contro la Golden Volley, squadra che non conosciamo in quanto la partita di andata non è stata ancora disputata. Questo non sarà un ostacolo perché cercheremo di giocare al meglio, mettendo in evidenza i nostri punti di forza, il nostro gioco e l’aggressività, al fine di ottenere i tre punti. Nonostante la sconfitta con l’Accademia Volley Sicilia siamo riuscite ad avere un buon ritmo, mettere in difficoltà le avversarie ed è da qui che stiamo ripartendo per poter affrontare al meglio le prossime partite”.