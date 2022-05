Il basket in rosa dell’SSD Unime “campione regionale Under 15”

Grande soddisfazione in casa SSD UniMe, con le ragazze del settore basket che, nei giorni scorsi, si sono laureate campionesse regionali di Categoria Under 15, staccando il pass per l’ambita fase interregionale che si svolgerà il prossimo weekend (6, 7 e 8 maggio) a Fondi, nel Lazio.

Un risultato importante per la compagine universitaria, frutto di un proficuo percorso, ben strutturato e programmato con attenzione, realizzato insieme alla PCR Messina, società con la quale sin da subito si sono trovate le giuste sinergie realizzando un riuscitissimo progetto di condivisione sportiva.

Il gruppo under 15 allenato da Coach Nunziella Cangemi ha realizzato un percorso praticamente perfetto nella regular season, superando senza alcun intoppo le pari categoria della Katane Basket e della Zannella Basket e chiudendo la classfica del girone Giallo a punteggio pieno.

Medesimo ruolino di marcia per le messinesi anche nella fase 2, quando le universitarie si sono confrontate contro 5 compagini (le due già affrontate nella regular season più la G. Verga, la Virtus Trapani e la Stella Basket Palermo), chiudendo anche in questo caso le 8 partite giocate a punteggio pieno. L’ultimo successo in ordine di tempo è stato lo scontro in casa contro Cefalù lo scorso 30 aprile: vittoria dalla SSD UniMe che ha definitivamente chiuso il cerchio permettendo alle universitarie di conquistare l’ambitissimo titolo regionale di categoria.

Adesso le messinesi sono attese da un altro impegno di altissimo valore. La vittoria del titolo regionale, infatti, ha permesso loro di staccare il pass per il Concentramento A – fase interregionale in programma il prossimo weekend al PalaVirtus di Fondi. Un appuntamento importantissima per le giovani under 15 peloritane, che si dovranno confrontare con le prime classificate del girone toscano, del girone sardo e di quello campano. Un traguardo importantissimo raggiunto dalle ragazze della SSD UniMe – PCR Messina, un riconoscimento importante per il loro grande cammino stagionale ma anche un trampolino di lancio di assoluto prestigio per il loro futuro percorso cestistico.

Dalla Presidente Silvia Bosurgi e dal CDA della SSD UniMe, tantissimi complimenti alle ragazze ed allo Staff per il risultato raggiunto, augurando loro di togliersi altre bellissime soddisfazione in questa fase successiva, portando in alto i colori universitari in ambito nazionale.

Questo il gruppo under 15 campione regionale: Annarosa Cundari, Sofia Triffiletti, Serena de Lise, Lara Sahin, Smeralda Versace, Claudia Costantino, Alice Vinci, Ludovica Arigò, Laura Minutoli, Silvia Gasparini, Arena Valeria. Allenatrice: Nunziella Cangemi, Dirigente Anna di Lernia