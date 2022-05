Spareggio/Promozione: Nuova Peloro – Città di Santa Teresa “Una stagione in 90 minuti”

La location prescelta dal Comitato Provinciale della Figc di Messina il Comunale di Santa Lucia del Mela come teatro dello spareggio promozione (bisogna decretare la vincitrice) del Girone B del campionato di Terza Categoria. Protagonisti dell’evento Nuova Peloro e Città di Santa Teresa che si affronteranno Domenica 15 Maggio 2022 con fischio d’inizio alle ore 16.00 che sarà dato dall’arbitro Davide Lo Presti della Sezione di Messina.

In palio il salto in Seconda Categoria, non sono stati sufficienti le 14 giornate di campionato per decidere la squadra “vincitrice” del torneo: 38 punti, 12 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta con 58 reti segnati e 7 subiti con miglior attacco e difesa (Nuova Peloro), 57 fatti e 8 subiti (Città di Santa Teresa). Un cammino parallello, un equilibrio rimasto intatto anche nei due scontri diretti (due pareggi per 0-0), un trend che non è stato sufficiente per decretare il primato assoluto nel Girone B del campionato di Terza Categoria.

A Santa Lucia del Mela nel terzo confronto stagionale, l’equilibrio sarà spezzato: “In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità i tiri di rigore”. Al termine di questa trafila una delle due compagine può esultare per la vittoria del campionato con la “promozione” in Seconda Categoria, mentre la perdente “Considerato che il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é superiore a 10 punti, gli incontri di Play- Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla Seconda Fase”.

La classifica finale: appaiate in primo posto con 38 punti (Nuova Peloro e Città di S. Teresa), terzo il Limina con 25, segue SC Sicilia con 20, quinto posto che chiude la griglia utile per i play-off la Vigor Itala con 19 punti.

La perdente nella seconda fase incontrerà la vincente della finale play-off del Girone A (Arci Grazia o Fair Play Messina) con gare di andata (21/22 Maggio) e di ritorno (28/29 Maggio): “In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i tiri di rigore che decreteranno la “squadra vincente”che acquisisce il diritto alla promozione in Seconda Categoria, Stagione Sportiva 2022/23”.