Nuova visita dei Tecnici Viola alla JSL proiettata al “Fiorentina Camp” di Luglio

I ragazzi e le ragazze della Junior Sport Lab, società “Affiliata Premium” del club gigliata, hanno colto al volo l’occasione per partecipare agli allenamenti guidati dai tecnici della società toscana Claudio Bartolini e Gabriele Andrei, che hanno presentato l’interessante iniziativa estiva, riservata ai nati negli anni dal 2007 al 2017, in programma dal 4 all’8 luglio a Brolo.

Al Comunale di Brolo si sono vissute due intense giornate tinte di viola grazie alla visita dei tecnici dell’ACF Fiorentina Claudio Bartolini e Gabriele Andrei. I ragazzi e le ragazze di tutte le categorie della JSL, società “Affiliata Premium” del club gigliata, hanno colto al volo l’occasione per partecipare agli allenamenti guidati dai mister toscani, che hanno presentato pure il “Fiorentina Camp”, riservato ai nati negli anni dal 2007 al 2017, in programma, dal 4 all’8 luglio, proprio a Brolo.

“Essere affiliati alla Fiorentina, come lo è la Junior Sport Lab, vuol dire fare parte di un progetto a 360 gradi, esclusivamente di natura tecnica – ha dichiarato Bartolini –, che prevede tanti momenti sul rettangolo di gioco, i clinic ed i webinar. Ora stiamo preparando i “Fiorentina Camp”, uno dei quali si terrà a Brolo. La caratteristica che li contraddistingue è l’esclusiva presenza di allenatori dell’ACF Fiorentina. Dietro c’è un’organizzazione che va avanti da mesi, avvalendosi di un’area specifica, attenta nella cura di ogni minimo particolare”.

Andrei si è detto entusiasta delle ore trascorse con i giovani tesserati neroverdi: “Nel mio intervento a Brolo, mi ha colpito subito il settore femminile, poiché ho trovato una bella squadra e sono rimasto piacevolmente sorpreso dal loro impegno; hanno dato il massimo pur relazionandosi con un allenatore sconosciuto. Sicuramente è stata un’esperienza positiva sia per me che per le giocatrici”. Quali aspetti attenzionate maggiormente? “Sono diversi: tecnico-tattico, socio-relazionale e motorio. Guardiamo a tutto tondo e le sedute vengono sviluppate seguendo i nostri principi”.