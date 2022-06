Il grande Beach Volley sbarca in Sicilia. A Giardini Naxos arriva il Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022

Sarà un evento internazionale da non perdere quello che dal 30 Giugno al 3 Luglio 2022 si svolgerà a Giardini Naxos, presso il “Lido di Naxos”: il Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022, manifestazione internazionale di beach volley che porterà l’attenzione di tutto il mondo sulle spiagge della Sicilia.

Il circuito più importante a livello mondiale della disciplina da spiaggia sbarca in Sicilia, con una delle sole 4 tappe del circuito “Futures” che si realizzeranno in Italia per il 2022 (unico appuntamento in Sicilia) e che vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti al mondo provenienti da ben 28 Nazioni differenti (spaziando dal Brasile all’Argentina, dagli Stati Uniti al Giappone ed alla Cina, solo per citane qualcuna), per un totale di 28 coppie maschili ed altrettante femminili pronte a dare spettacolo sulle spiagge del Lido di Naxos, location incantevole che ha garantito grande ospitalità e collaborazione per realizzare la manifestazione.

L’evento, realizzato dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World, rappresenta un format tutto nuovo: una manifestazione itinerante che metterà in mostra il meglio del beach volley creando eventi unici in città iconiche e location uniche in tutto il mondo. A Giardini Naxos la manifestazione sarà organizzata dalla SSD Team Volley Messina, promoter locale della tappa, in stretta sinergia e collaborazione con la Polisportiva Naxos, la ASD Mediterranea Eventi e la Triptop Srls . Per realizzare la tappa siciliana, inoltre, è risultato indispensabile il supporto di alcuni partner quali la Regione Sicilia, il Comune di Giardini Naxos, la Federazione Italiana Pallavolo, insieme al Comitato Regionale FIPAV Sicilia presieduto da Nino Di Giacomo, ed al Comitato Territoriale FIPAV Messina, presieduto da Alessandro Zurro. Cosi come si sta dimostrando fondamentale il sostegno di numerosi partner che hanno sposato con grande impegno iniziativa.

Il torneo “Futures” rappresenta un delle 3 categorie del nuovo circuito mondiale lanciato ufficialmente nell’estate 2022. All’interno di questo torneo gareggeranno gli atleti con il miglior ranking al mondo, partecipando a competizioni divise su tre livelli: Elite 16, Challenge ed appunto Futures. Alla tappa di Giardini Naxos si presenteranno coppie provenienti da tutto il mondo, che avranno lo scopo di sfidarsi per ottenere punteggi utili per qualificarsi al Main Draw successivo ed accumulare punteggio utile ad accedere alla categoria Challenge.

Uno spettacolo unico, dunque, che proietterà le meravigliose spiagge siciliane in tutto il mondo e porterà tanti sportivi ed appassionati a scoprire, conoscere e visitare i magici luoghi della nostra provincia, senza fermarsi al puro aspetto sportivo ma allargandosi ad un concetto molto più ampio imperniato sul turismo e sull’attrattività nei confronti del territorio.

Nelle giornate di giovedi 30 giugno si terrà il torneo di qualificazione, venerdi 1 luglio il tabellone ad eliminazione, sabato 2 luglio gli ottavi ed i quarti di finale e, infine, domenica 3 luglio sarà dedicata a semifinali e finali del torneo.

Tutte le informazioni sulla tappa di Giardini Naxos sono presenti sugli account social ufficiali degli organizzatori della manifestazione locale (Team Volley, Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop), mentre le info su hospitality sono reperibili sui social ufficiali di Triptop oppure scrivendo all’indirizzo triptopteam@gmail.com.