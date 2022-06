U20 – Il Catania Beach Soccer cede 6-4 (dtr) alla Lazio Beach Soccer

Il Catania Beach Soccer Under 20 perde ai tiri di rigore (4-6) nella sfida contro la Lazio. Mister Sirio Silvestri: “Sono soddisfatto perchè i ragazzi hanno risposto con determinazione e tenacia”. Samuele Puglisi: “Abbiamo fatto una grande partita, consapevoli di affrontare un avversario forte”

Catania-Lazio 4-6 dtr (0-0, 1-1, 0-0)

Reti: Puglisi 9′ 2°t, Racaniello 11′ 2°t. Dopo i tiri di rigore: Shalabi (L), La Torre (C), Brugi (L), Saba (L), Puglisi (C), Giusti (L), Orofino (C), Racaniello (L).

Catania Beach Soccer: Barbagallo, Privitera, Di Stefano, Cristaldi, Prati, Maccarrone, Puglisi, Campagna, La Torre, Orofino, Pulvirenti, Santonocito.

Lazio Beach Soccer: Loru, Morsa, Brugi, Shalabi, Di Nicola, Giusti, Racaniello, Saba, Nobili, D’Agostino, Romano, D’Agostino.

Arbitri: Ozzella (Benevento) – Schifano (Trapani)

Sirio Silvestri: “Sono soddisfatto perchè i ragazzi hanno risposto con determinazione e tenacia mettendo in campo tutto quello che abbiamo provato in questi primi 20 giorni. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza al cospetto della Lazio, gran bella squadra, la cui storia calcistica e nel Beach parla da sola. Siamo passati in vantaggio e colpa di un errore individuale l’abbiamo pagata con la sconfitta ai rigori che non ci ripaga della qualità espressa nei 3 tempi di gioco. La nostra qualificazione passerà dalle prossime due partite ma sono convinto che con il lavoro questa squadra possa crescere ulteriormente. Va dato atto e merito alla società di puntare crede fortemente nei giovani. L’obiettivo della società, di cui mi onoro di essere Responsabile del Settore Giovanile, è quello di coinvolgere attraverso il lavoro e promuovere il senso di appartenenza ai colori rossazzurri”.

Samuele Puglisi: “Ho guadagnato il fallo con esperienza e poi ho solo pensato a tirare il più forte

possibile per cercare di fare gol e per fortuna è andata bene. Abbiamo fatto una grande partita, consapevoli di affrontare un avversario che da anni si allena in questo tipo di sport che è totalmente diverso dal calcio. Siamo stati bravi, umili e determinati nel cercare di limitarli il più possibile e devo dire che ci siamo riusciti. L’unica cosa che è mancata è quel pizzico di esperienza che ti permette di portare a casa questo tipo di partite. L’approccio a questo sport è stato bello. A me piacciono le sfide. Devo dire che nell’arco di 10 giorni, grazie alle indicazioni del mister Silvestri, abbiamo avuto tutti un netto miglioramento e personalmente avuto la fortuna e l’onore di essere aggregato in Prima Squadra”

di “Lorenzo Francesco Casicci“