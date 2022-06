L’Amando Volley e Alessandro Prestipino ancora insieme: viceallenatore e settore giovanile

“Coppia vincente non si cambia, recita un vecchio adagio”, detto fatto l’Amando Volley S. Teresa di Riva dopo aver confermato per la quarta stagione consecutiva sulla propria panchina lo spagnolo Antonio Jimenez, arriva la conferma in casa santateresina anche del vice allenatore, ovvero di Sandro Prestipino, saranno loro a guidare le ragazze nella prossima stagione agonistica 2022-23 nel campionato di Serie B1 femminile.

Oltre ad essere il viceallentore, il santateresino Alessandro Prestipino, sovrintenderà anche al settore giovanile dell’Amando Volley.

La carriera: una buona carriera da giocatore sui campi di serie C, la sua prima panchina nella stagione 2010 a Letojanni, due stagioni di Serie C, per trasferirsi nella stagione 2012-13 a Nizza di Sicilia dove porta lo Jonio Volley dalla Serie D alla Serie C. Dopo due stagioni in Serie C arriva l’esperienza al Giarre (2016-17), per fare ritorno nel 2017/18 al Volley Nizza dove conquista subito la promozione dalla D alla C. Nelle due successive stagioni rimane sempre a Nizza di Sicilia collaborando con lo staff di Antonio Jimenez con il Santa Teresa Volley (Serie B1).

Inizia la sua collaborazione con l’Amando Volley nella stagione 2020-21 per diventare secondo allenatore nel campionato 2021/22. Ad inizio del 2021 accetta la proposta della squadra maschile della Jonica Volley Santa Teresa nel campionato di Serie C.