Alessio Camarda ancora in giallorosso: “Sono contento della mia riconferma a Kaggi”

“Sono contento della mia riconferma a Kaggi sono stato bene e ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene”. Queste le prime dichiarazioni dell’allenatore letojannese Alessio Camarda per la terza stagione consecutiva guiderà la compagine della Valle dell’Alcantara dell’Asd Kaggi.

Non c’erano dubbi sulla continuità del progetto iniziato tre stagioni orsono tra mister Camarda e il Presidente Giuseppe Marinello, continuare sulla scia del doppio successo che ha portato per la prima volta il Kaggi in Prima Categoria ma anche a vincere la Coppa Sicilia. Nella prossima stagione a fianco di Alessio Camarda, il suo fido collaboratore (ha avuto un ruolo fondamentale per la festa giallorossa) nella doppia veste di vice e preparatore atletico, Rosario D’Agostino.

I presupposti per la prossima stagione? “Ripartiamo dalla riconferma della rosa che tante soddisfazioni ci ha dato nell’ultimo campionato, ci stiamo muovendo per completarla ed essere competitivi anche la prossima stagione”

Si prospetta una Prima Categoria di un certo spessore tecnico? “Naturalmente incontriamo squadre ben attrezzate come il Savoca che da poco si è rinforzata con l’arrivo dei mister Ruggeri e Lo Turco. Noi arriviamo da un categoria inferiore ma ci faremmo trovare pronti, ti assicuro saremo all’altezza del campionato con l’unica cura che conosciamo il lavoro, come dico sempre hai miei ragazzi testa bassa e pedalare, rispetto per tutti ma paura di nessuno come recita il nostro motto”.

Allora mister è piuttosto carico per affrontare con grande grinta ed entusiasmo la nuova stagione? “Tra qualche giorno ci vedremmo con la società per iniziare la nuova stagione, io non vedo l’ora di vedere come sempre il campo pieno di persone e sentire quel calore che solo il pubblico di Kaggi sa dare”

Di “Mimmo Muscolino”

Scheda Allenatore: Alessio Camarda. Città: Letojanni. Ruolo: Allenatore

Palmares

2 Campionati di 2^ Categoria Kaggi (2021/22), Robur Letojanni (2018/19)

1 Coppa Sicilia (2021/22) Kaggi

Carriera