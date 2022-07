Catania Beach Soccer rinnova la partnership commerciale con Bacco Srl

Catania Beach Soccer è lieto di annunciare il rinnovo della partnership commerciale con Bacco Srl, azienda artigianale di produzione e trasformazione del pistacchio riuscita nell’intento di condividere sulle tavole di tutto il mondo bontà e prelibatezze prodotte alle pendici dell’Etna.

L’azienda, nata nel 2006 dall’iniziativa imprenditoriale di Claudio Luca, continua la propria mission lavorando molte fasi della produzione: dalla raccolta rigorosamente a mano del pistacchio di Bronte, alla lavorazione e al prodotto finito. Una sfida che Bacco, anno dopo anno, ha pienamente vinto moltiplicando la produttività e fronteggiando una domanda sempre più ampia dovuta ad un significativo incremento delle richieste provenienti dall’estero.

Qualità e capacità che rendono indiscutibilmente Bacco un top brand e il suo deus ex machina, Claudio Luca, un imprenditore sensibile e vicino ai colori rossazzurri per una stagione da vivere, insieme, da protagonisti.

“Già da diversi anni l’azienda Bacco è vicina, affettivamente e professionalmente, alla società rossazzurra a cui va fatto un grande plauso per l’ambizione e la professionalità con la quale si pone, frutto di un egregio lavoro sul nostro territorio – afferma Claudio Luca.

Bacco è per vocazione vicina allo sport, al calcio e non solo, e sostiene chi in questi anni ha portato in alto il nome della città di Catania. Mi sento di ringraziare il Presidente Bosco, l’Area Marketing capitanata da Antonio Carbone, i dirigenti che si spendono per la causa rossazzurra e, infine, non per ultimo i giocatori che in campo esprimono tutto il loro talento puntando al raggiungimento dei massimi obiettivi prefissati. Sono lieto, a capo dell’azienda che mi onoro di rappresentare, di rinnovare un sodalizio a cui tengo particolarmente anche a dispetto dei momenti bui che attraversa lo sport, e in particolar modo il calcio, nella città di Catania“.

di “Lorenzo Francesco Casicci