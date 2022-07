L’Amando Volley parla argentino con la schiacciatrice Marcela Ivana Nielsen

L’Amando Volley si tinge sempre di più con i colori biancocelesti argentini: ritorna a calpestare il Palabucalo l’argentina Marcela Ivana Nielsen, era arrivata a S. Teresa nell’Ottobre 2018 vestendo la casacca della Sanitaria Si.Com Prestasì Santa Teresa Volley, pochi mesi per trasferirsi (di comune accordo con la società rescisse il contratto) a Gennaio 2019 in B2 in quel di Giarre.

Adesso all’età di 34 anni, arriva alla corte del presidente Andrea Lama, la “Rubia de Necochea”, 187 cm, ruolo banda P4, lo scorso anno in forza al Volley Terrasini in Serie B1. La schiacciatrice argentina ritrova sulla panchina dell’Amando Volley, Antonio Jimenez trainer nella stagione 2018-19 del Santa Teresa Volley.

Scheda Atleta: Marcela Ivana Nielsen. Data di nascita: 12 Maggio 1988. Ruolo: Schiacciatrice. Altezza: 187

Palmares: 1 Campionato di Serie C (2016-17) Messina Volley

Carriera