L’esperto portiere Davide Papale è il primo rinforzo della Vigor Itala

Primo colpo di mercato per la compagine della Vigor Itala del Presidente Fabio Foti che si appresta ad affrontare per la seconda stagione il campionato di Terza Categoria della Delegazione di Messina.

Il Direttore Sportivo Ruben Micali mette a segno il primo colpo di mercato, alla corte di mister Giancarlo Miuccio arriva l’esperto portiere Davide Papale, la scorsa stagione in Seconda Categoria con la maglia del Real Gazzi.

Classe ’87, l’estremo difensore in passato ha indossato le maglie del Garden Sport, Contesse, Taormina, Villafranca, una ricca carriera con campionati di Promozione e Prima Categoria. Ha giocato anche in Piemonte (Valmadonna e Valdruento), rientrato in Sicilia, all’età di 35 anni sposa il progetto del Real Gazzi in Seconda Categoria, adesso la nuova scommessa della compagine italese della Vigor.