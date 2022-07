Dal Veneto per l’Amando Volley S. Teresa arriva la schiacciatrice Erica Giacomel

Altro colpo di mercato messo a segno dal Direttore Sportivo Nino Prestipino dal Veneto arriva la trevigiana Erica Giacomel che vestirà per la prossima stagione sportiva 2022-23 la maglia numero “8” dell’Amando Volley S. Teresa di Riva ai nastri di partenza del campionato di Serie B1

“Sono strafelice di approdare in una società ben organizzata come il Santa Teresa di Riva. So che mister Antonio Jimenez mi stima e in più occasioni ha speso parole di elogio nei miei confronti. Non vedo l’ora che la stagione agonistica inizi. Sarò molto determinata. Purtroppo le paure e le incertezze dovute alla pandemia mi hanno fatto vacillare e ho pensato di lasciare la pallavolo ma per fortuna tutto è rientrato grazie anche alla società Viterbo dove lo scorso anno ho iniziato e concluso il mio unico campionato di serie B2 in carriera. Arrivederci a presto. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff dirigenziale e la tifoseria degli Eagles”. Queste le prime dichiarazioni della schiacciatrice Erica Giacomel

Scheda Giocatrice: Giacomel Erica. Nata il 25/02/1992. Città: Motta di Livenza (TV). Ruolo: Schiacciatrice. Altezza: 177

Palmares

2 Campionati di Serie B1 (2016-17) Volley Cuneo, (2014-15) Lilliput Settimo Torinese

CARRIERA

2022-23 Amando Volley B1

2021-22 VBC Viterbo B2

2020-21 Pallavolo CBL di Costa Volpino (BG) B1

Gen. 2020 Pallavolo CBL di Costa Volpino (BG) B1

2018-20 Volley Maniago Pordenone B1

2017-18 Fiamma Torrese B1

2016-17 Volley Cuneo B1

2015-16 Lilliput Settimo Torinese A2

2012-15 Lilliput Settimo Torinese B1

2010-12 Omega San Donà B1

2007-10 Omega San Donà B1

2004-07 AGS S. Donà 1ª Div.