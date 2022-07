In casa Amando Volley arriva la giovane ennese Sara Gervasi

“E’ una grande opportunità per me quella di fare parte di una così prestigiosa società. Ho letto i nomi delle ragazze che faranno parte della squadra e penso che siamo davvero competitive e potremmo toglierci qualche soddisfazione importante. Ovviamente il mio desiderio è quello di cominciare al più presto la stagione e sono impaziente di conoscere le mie nuove compagne, con le quali finora ci siamo incontrate solo da avversarie, lo staff societario e i tifosi”. Le prime dichiarazioni della giovane schiacciatrice l’ennese Sara Gervasi, classe 2000 la scorsa stagione in Serie B2 nell’Almaverde Volley Caltanissetta

La carriera: Gli esordi sportivi della Gervasi risalgono al 2014 con l’Accademia Olimpica sotto la guida di Totò Faraci. Poi, a seguire, il passaggio in serie C nel Team Volley Catania della prof. Ina Baldi. Sempre a Catania, nella Pallavolo Sicilia (periodo 2016-2018), fa il suo esordio in B2 aggiudicandosi anche i titoli regionali under 16 prima e under 18 poi. La stagione 2018-19 la vede protagonista a Modica in serie B1 sotto le direttive di mister Corrado Scavino mentre l’anno successivo si accasa nel Progetto Volley Smart Palermo dove rimane per due stagioni consecutive. Al termine del suo primo anno palermitano viene data in prestito alla Libellula Volley Bra Cuneo impegnata nei play-off per il salto in serie B1.

Scheda Atleta: Sara Gerasi. Nata il 27/01/2000. Città: Enna. Ruolo: Schiacciatrice

2022-23 Amando Volley B1

2021-22 AlmaVerde Volley B2

2020-21 Progetto Volley Smart Pa B2

Dic. 19 Progetto Volley Smart Pa B2

2018-19 PVT Modica B1

2016-18 Pall. Sicilia Catania B2

2015-16 Pall. Sicilia Catania Giov