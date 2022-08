Scatterà da Genova il campionato della Top Spin Messina

Sono stati ufficializzati dalla FITeT il girone di Serie A1 ed il calendario per la stagione 2022/23. La formazione del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica, esordirà in terra ligure il 21 ottobre. La prima casalinga, a Villa Dante, contro il Tennistavolo Norbello.

Debutto in trasferta per la Top Spin Messina in Serie A1 2022/23. La FITeT ha comunicato la composizione del girone del massimo campionato maschile di tennistavolo e il relativo calendario. Sette, una in meno rispetto al passato torneo, le squadre ai nastri di partenza. La formazione del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica dopo aver conquistato nello scorso maggio il secondo ed indimenticabile scudetto della sua storia, comincerà il proprio cammino dalla Liguria, con la gara inaugurale in programma venerdì 21 ottobre, alle ore 20.30, contro il TT Genova Cervino.

Ai riconfermati João Monteiro, Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti si sono aggiunti in rosa i nuovi acquisti Leonardo Mutti e Robert Floras. Dopo il riposo da osservare alla seconda giornata, i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang saranno di scena nel mese di novembre per l’esordio tra le mura amiche, a Villa Dante, ospitando i sardi del Tennistavolo Norbello nel quadro del terzo turno. Alla quarta il big match con l’Apuania Carrara, grande rivale dei peloritani nelle ultime stagioni. Marcozzi Cagliari, Sant’Espedito Napoli e TT Reggio Emilia completano il raggruppamento. La regular season di Serie A1 si concluderà con la giornata fissata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2023.

Il regolamento prevede che ai play-off scudetto accederanno le prime quattro del girone iniziale che disputeranno le due semifinali, in gara unica, in casa della squadra meglio classificata (alla quale basterà anche il pareggio), secondo l’accoppiamento 1a/4a – 2a/3a. Le vincenti approderanno alla finale per l’assegnazione del tricolore che si svolgerà con la formula andata/ritorno e l’eventuale incontro di spareggio, previsto in casa della squadra con il miglior piazzamento in classifica nella fase a girone nel caso in cui le precedenti sfide si siano concluse con una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio) oppure con due pareggi. Retrocederà invece in Serie A2 l’ultima in graduatoria. (Messina, 1 agosto 2022)

Il calendario 2022/23 di Serie A1 della Top Spin Messina :

1^ giornata (19-23/10, 13-14/1): TT Genova Cervino-Top Spin Messina

2^ giornata (28-29/10, 18-20/1): RIPOSO

3^ giornata: (11-13/11, 8-11/2): Top Spin Messina-Tennistavolo Norbello

4^ giornata: (16-19/11, 17-19/2): Apuania Carrara-Top Spin Messina

5^ giornata: (23-26/11, 3-4/3): Marcozzi-Top Spin Messina

6^ giornata: (2-3/12, 8-12/3): Top Spin Messina-Sant’Espedito Napoli

7^ giornata: (16-18/12, 31/3-1/4): TT Reggio Emilia-Top Spin Messina

*le date possono subire variazioni

di “Alessandro Calleri”