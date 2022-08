Under 17 e 15 della Junior Sport Lab ammesse ai campionati regionali

Doppia grande soddisfazione per la Junior Sport Lab. Il comunicato n. 39 della LND Sicilia ha sancito, infatti, l’ammissione nei campionati regionali delle squadre neroverdi Under 17 e 15, che hanno ottenuto punteggi molto alti nelle specifiche classifiche delle istanze di ripescaggio. JSL si è piazzata, infatti, seconda nell’Isola su 29 richiedenti della categoria Under 17, dietro soltanto al Ragusa Boys, e prima su 24 club con gli Under 15. Risultati che certificano il gran lavoro svolto negli ultimi anni da dirigenza e staff tecnico JSL, in grado di fornire un’offerta completa in ogni settore e qualitativamente particolarmente valida. I prestigiosi traguardi raggiunti proiettano la società del presidente Francesco Caruso nella platea più importante ed ambita del calcio giovanile siciliano.

“La possibilità di partecipare a tutti i campionati regionali ci gratifica e rende davvero orgogliosi – dichiara Marco Palmeri, direttore tecnico della Junior Sport Lab -. Va rimarcato il fatto di esserci posti in cima alle graduatorie per quanto riguarda il diritto di partecipazione al torneo Under 15 ed al secondo posto con l’Under 17. Difficile fare di meglio al cospetto di sodalizi blasonati e, soprattutto, bacini di utenza ben più ampi rispetto al nostro. Ciò non può che dimostrare la costante crescita di JSL ed il coinvolgimento della maggior parte del territorio nebroideo con il progetto Academy, che sta dando la possibilità a numerosi ragazzi di sviluppare un percorso educativo-sportivo di primissimo livello”.

Si attende adesso soltanto di conoscere la composizione dei gironi ed i calendari per il via ufficiale della nuova appassionante stagione, preceduto già da alcuni stage.