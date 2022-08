Il S. Alessio ufficializza sei colpi di mercato (Di Benedetto, Barresi, Ardizzone, D’Angelo, Pannitteri e Millunzi

Con la lieta notizia del ripescaggio in Promozione, i dirigenti alessesi si sono prontamente mossi sul mercato con il direttore sportivo Daniele Bonanno che ha portato a compimento i primi acquisti. Alla corte di mister Giacomo Parisi arrivano il portiere Graziano Di Benedetto (dall’Atletico 1994), il centrocampista Paolo Barresi (dal Caltabiano), l’attaccante Davide Ardizzone, un goleador la scorsa stagione all’Atletico 1994, l’esterno d’attacco Salvatore D’Angelo. Tra i colpi di mercato l’arrivo di due giovani il centrocampista Salvatore Pannitteri e l’esterno d’attacco Davide Millunzi

Graziano Di Benedetto, portiere, classe ’92 arriva dall’Atletico 1994, muove i primi passi nel settore giovanile del Città di Mascalucia, nella stagione 2005-06 al Calcio Catania (Giovanissimi, Allievi e Primavera), 2010-11 in Eccellenza con il Belpasso, Città di Vittoria, Ragusa, per fare il salto di categoria in Serie D (2012-13) con il Comprensorio Normanno. La stagione successiva in Eccellenza con lo Sporting Viagrande, Atletico Catania (Promozione), Taormina, Acireale, Club Calcio Belpasso, Sporting Taormina (Eccellenza), Megara Augusta, Sporting Priolo, Palagonia, Sporting Taormina e Atletico 1994 (Promozione)

Paolo Barresi, centrocampista, classe ’90, un altro giocatore di esperienza che conosce bene la categoria dove ha disputato le ultime quattro stagioni con la maglia del Città di Calatabiano. Nella sua prima stagione (2018-19) in Prima Categoria. Un passato con le maglie dell’Acireale, Paternò, Desport Gaggi, Sporting Club Giardini, AtleticoTaormina e Nike Giardini.

Davide Ardizzone, attaccante, classe ’80 arriva dall’Atletico 1994 (promozione 25 presenze e 9 reti), nella sua carriera ha indossato le maglie dell’Acireale Calcio ( C1 e C2), Leonsio 1909 e Acicatena (Serie D), Leonzio 1909, Trecastagni, Acicatena (Eccellenza), cinque stagioni alla Spar Calcio (Promozione con oltre 80 reti segnate), sempre in Promozione Aci S. Filippo, Atletico Pedar, Sicula Leonzio, Aci S. Antonio, Milo, Misterbianco, Palagonia, Sportin Taormina e Atletico 1994, unico campionato di Prima Categoria con il Giardini Naxos (arrivato nel mercato del Dicembre 2015).

Salvatore D’Angelo, esterno d’attacco, arrivato nella fase finale della scorsa stagione, si lega anche per la prossima stagione sportiva 2022-23 alla Polisportiva che punta fortemente sull’esperienza dell’attaccante con un passato con il Ramacca (Prima Categoria), Morandi Calcio Ostia e Atletico Gela (Promozione) e Castel Iudica.

Salvatore Pannitteri, centrocampista centrale, va a coprire la casella degli Juniores, classe 2003 arriva dal Paternò. Muove i primi passi nel settore giovanile del Paternò Calcio, il passaggio al settore giovanile dell’Atletico Paternò, arriva l’esperienza in Prima Categoria con il Lavianio Calcio, infine nelle file del Belpasso in Promozione

Davide Millunzi, esterno d’attacco, classe 2005 nelle ultime stagioni con la Scuola Calcio Real Enna, lo scorso campionato ha messo a segno ben 32 reti tra la Rappresentativa Under 17 e campionato. Un Juniores definito dalla Società “Una vera macchina da gol, tecnica sopraffina e un gran fiuto del gol”. Un giovane atleta che muove i primi passi nella scuola calcio, primi calci e pulcini della Solbiatese (dal 2009 al 2011). A partire dal 2011 al 2013 con il Gora Minore scuola Calcio Pulcini/Esordienti. Dal 2013 al 2015 Scuola Calcio Elite Ac Azzurra Locate Varesino Esordienti/Under 15. Al rientro in Sicilia, stagione 2015-16 alla Scuola Calcio Progetto Enna Sport. Dal 2016 al 2018 Enna Calcio Scuola Calcio Under 15/17, dal 2018 al 2020 Scuola Calcio Real Enna Under 17

di “M. Muscolino”