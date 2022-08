Allegra Botteghi, vestirà per la seconda stagione la maglia dell’Alma Basket Patti

Allegra Botteghi, classe 1995, ala 181 cm, vestirà per la seconda stagione consecutiva la maglia dell’Alma Basket Patti. Arrivata in Sicilia a novembre del 2021, l’atleta bolognese aveva iniziato il campionato ‘21-’22 con Acciaierie Valbruna Bolzano nel Girone Nord. Curriculum di tutto rispetto fin dalle giovanili per il prodotto della Reyer Venezia, con cui ha vinto uno scudetto U19.

Botteghi ha nel proprio palmares anche un campionato Europeo U18 vinto con la nazionale di categoria e quattro anni negli Stati Uniti dove si è formata prima del ritorno in Italia e l’approdo in Serie A1 con la casacca di Torino e poi Sesto San Giovanni.

Con l’Alma Baskett Allegra Botteghi ha giocato 24 partite e realizzato 298 punti totali, raccolto 168 rimbalzi, servito 52 assist e subito 77 falli. Ha chiuso l’anno con una media di 12,4 punti a gara e nel complesso, secondo statistiche, proprio la sua prima stagione in Sicilia, ha rappresentato la migliore della sua carriera.

“Sono molto contenta di essere rimasta a Patti – spiega la giocatrice -. La squadra c’è, gli obiettivi ci sono, non vedo l’ora di cominciare a lavorare!”.

di “Massimo Natoli”