Martedi 23 agosto, a Palazzo D’Amico, conferenza stampa di presentazione di “Allinparty Milazzo 2022”

Si terrà Martedi 23 Agosto, alle ore 10.30 a Palazzo D’Amico, la presentazione ufficiale della tappa di Milazzo di “Allinparty”, la convention di sport completamente gratuita che punta sull’inclusione.

Alla conferenza stampa saranno presenti Alfredo Finanze (Presidente di Mediterranea Eventi, ASD che organizza l’evento), Carmelo Lembo (Presidente dell’Associazione BIOS, organizzatrice dell’evento), Pippo Midili (Sindaco del Comune di Milazzo), Antonio Nicosia (Assessore allo Sport del Comune di Milazzo), Pasquale Impellizzeri (Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo), Debora Chillemi (Presidente AISM Sicilia), Angelo La Via (Consigliere Nazionale AISM), Fiammetta Conforto (Delegata del Rettore dell’Università di Messina per i Servizi alle Disabilità), Davide Liotta (Presidente dell’ASD ARB Messina, organizzatrice della prima tappa di plogging in Sicilia a Messina ed ora in programma anche a Milazzo il 24 agosto) e Simona Cascio (testimonial dell’Allinparty ed atleta Paralimpica).

Sarà l’occasione per affrontare nel dettaglio le attività che si realizzeranno durante la tappa milazzese dell’Allinparty che si svolgerà dal 26 al 28 agosto 2022 presso il Mediterranea Club: tante discipline sportive che mirano all’inclusione, momenti di confronto con i testimonial in due location diverse (presso l’Area Marina Protetta di Milazzo e presso la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno Nazionale) ed i momenti dedicati all’intrattenimento con la prima edizione della Milazzo Sport Fashion (la sfilata degli sportivi, venerdi sera) e con il live show de “I Soldi Spicci” (sabato sera). Tutte attività completamente gratuite.

Maggiori info su www.allinparty.it oppure sui social dell’evento (facebook ed instagram).

di “Leonardo Berti”