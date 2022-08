Primo colpo di mercato dell’Asd Kaggi: l’esperto centrocampista Adriano Mannino

“Nonostante le offerte importanti ricevute da squadre di categoria superiore, Adriano ritornerà a vestirà la maglia del suo Kaggi, come ad inizio carriera. Sono felice della sua scelta, perchè grazie all’esperienza e alla tecnica di gioco darà al centrocampo quella cattiveria che serve in questa difficile categoria”. Queste le parole del Presidente Giuseppe Marinello per presentare il primo colpo di mercato dell’Asd Kaggi neo promosso in Prima Categoria: l’esperto centrocampista Adriano Mannino.

Dopo la raffica delle riconferme, dei protagonisti della “promozione”, arriva il primo annuncio di mercato da parte del Kaggi che va a rafforzare la linea mediana con un giocatore di carisma, di alto spessore tecnico, il classe 1987 proviene dal Città di Taormina, ben sedici i campionati disputati nella Perla dello Jonio tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Adriano Mannino, classe 1987, ha legato il proprio nome a doppio filo a Taormina. Capitano storico del sodalizio del presidente Castorina. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Empoli, Messina e Catania, Mannino inizia la sua avventura nel dilettantismo siciliano nel 2003 con la maglia del Giardini Naxos. Poi un triennio con il Trecastagni con cui, nel 2005 conquista la promozione in Eccellenza, e nel 2007/08 l’inizio del legame con Taormina.

Per Mannino tre campionati di Promozione e due di Eccellenza, prima del passaggio allo Sporting nel 2012/13: protagonista della scalata dalla Prima Categoria all’Eccellenza, Adriano rimane in biancazzurro anche nel 2017/18 dopo il declassamento volontario in Prima Categoria. Immediato il ritorno in Promozione con la fascia da capitano al braccio mantenuta anche nei due campionati con il Città di Taormina.

Scheda Giocatore: Adriano Mannino. Classe 1987. Ruolo: Centrocampista

Palmares

2 Campionati di Promozione (2014-15) Sporting Taormina e (2005-06) Trecastagni

2 Campionati di Prima Categoria (2017-18 e 2012-13) Sporting Taormina

1 Coppa Sicilia (Trecastagni)

Carriera

2022-23 Asd Kaggi 1^ Cat.

2021-22 Città Di Taormina Eccellenza

2020-21 Città Di Taormina Promozione

2019-20 Sporting Taormina Promozione

2018-19 Sporting Taormina Promozione

2017-18 Sporting Taormina Prima Categoria

2016-17 Sporting Taormina Eccellenza

2015-16 Sporting Taormina Eccellenza

2014-15 Sporting Taormina Promozione

2013-14 Sporting Taormina Promozione

2012-13 Sporting Taormina 1^ Cat.

2011-12 Taormina Calcio Eccellenza

2010-11 Taormina Calcio Eccellenza

2009-10 Taormina Calcio Promozione

2008-09 Taormina Calcio Promozione

2007-08 Taormina Calcio Promozione

2006-07 Trecastagni Eccellenza

2005-06 Trecastagni Promozione

2004-05 Trecastagni Promozione

2003-04 Giardini Naxos Promozione

di “Mimmo Muscolino”