Il ritorno alla Jonica Fc del centrocampista argentino El “Niño“ Ian Ninkovic Quintana

Aveva già indossato la maglia giallorossa della Jonica Fc nella stagione sportiva 2019-20 disputando il campionato di Promozione con in panchina mister Costantino. Dopo tre anni ritorna a calpestare il terreno del Comunale di Bucalo, tre anni fa in terra battuta adesso con il sintetico, tre stagioni fa aveva lasciato la Jonica in Promozione adesso la ritrova in Eccellenza.

E’ un trequartista a cui piace spaziare molto dietro le punte. Dotato di un’ottima tecnica individuale, e’ il classico numero 10, classe ’95, con una statura di 170 e 70 kg, definito dai sportivi jonici “l’artista del pallone” stiamo parlando dell’argentino El “Niño“ Ian Ninkovic Quintana.

Carriera: Centrocampista, classe ’95 muove suoi primi passi alla CAI (Commissione Attività per Bambini), poi l’esperienza nell’Atlético Lanús, subito dopo nell’Atlético Rada Tilly nella provincia argentina di Chubut.

All’età di 19 anni (nel luglio 2014) entra a far parte della InterSoccer Academy al “Talents Program Spring 2014” dove viene adocchiato dai tecnici del Alcobendas Levitt CF per giocare nella National Third Division spagnola. Poi il suo ritorno in Argentina nelle file del club J.J. Urquiza (Serie C). Nell’estate 2019 arriva in Italia alla Jonica compagine siciliana.

Scheda Giocatore: Ian Ninkovic Quintana. Nato il 6 Giugno 1995. Nazione: Argentina. Ruolo: Centrocampista.

CARRIERA

2022-23 Jonica Fc Eccellenza

Dic. 2021 Manfrendonia Calcio Ecc. Puglia

2021-22 Corato Calcio 1946 Ecc. Puglia

Dic. 2020 Virtus Cilento Ecc. Campania

2020-21 Drava Ptuj Serie B Slovena

2019-20 Jonica Fc Promozione

2018-19 Urquiza Serie C Argentina