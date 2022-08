Serie A2 – Pubblicati i calendari, il Team Scaletta esordisce in casa con la Royal Lamezia

Pubblicati i calendari dei quattro gironi di Serie A2 Femminile 2022-23. Start ufficiale il 9 Ottobre, il raggruppamento D, infatti, scendera in campo una settimana più tardi (il 16 Ottobre).

Per quel che riguarda il girone D, che vede impegnate le ragazze del Team Scaletta, la regular season inizierà e terminerà tra le mura amiche. Primo appuntamento il 16 Ottobre contro la Royal Lamezia, atto finale il 30 Aprile, sempre al “Pala Mili”, contro le calabresi del Segato.

La novità più importante riguarda la folta presenza pugliese, ben 7 infatti i club provenienti dal tacco dello stivale mentre, oltre alle peloritane, l’altra squadra siciliana sarà la neopromossa Ragusa.

Due le soste importanti, quella natalizia con ultima giornata del 2022 il 18 Dicembre (e ripresa l’8 Gennaio) e quella di Aprile con pausa tra l’ottava e la nona giornata dal 26 Marzo al 16 Aprile, per la Pasqua e le final-eight di Coppa Italia.

Coach Ivana Cernuto sul calendario del Team Scaletta: “Il calendario è abbastanza impegnativo, soprattutto dal punto di vista logistico con le 7 trasferte in Puglia. Sono contenta di incontrare subito la Royal Lamezia, che reputo una delle favorite alla vittoria finale, sarà subito un test importante. L’ultima in casa sarà importante ma è così lontana che è difficile pensarci, spero di arrivarci in maniera più serena rispetto alla stagione appena conclusa.

La pausa di Pasqua non mi fa impazzire, ci si ferma per un periodo abbastanza lungo e nel momento clou, mischia un po’ le carte ma in ogni cosa c’è sempre un rovescio della medaglia, ad esempio nella stagione appena passata è stata fondamentale per noi questa pausa, abbiamo ricaricato le pile per fare poi i punti necessari alla salvezza.

Lo scorso anno speravamo in una salvezza più serena e resta il nostro obiettivo -conclude così il mister del Team Scaletta- abbiamo cercato di creare un’ossatura in grado di regalarci soddisfazioni. “

Serie A2 femminile Gir. D | Calendario completo