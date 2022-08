Alma Basket ai nastri di partenza. Coach Buzzanca: “Non vedo l’ora…”

31 agosto e 1 settembre. Sono queste le date che aprono ufficialmente la terza stagione in Serie A2 dell’Alma Basket Patti. Gran parte delle atlete del roster 2022-2023 sono già in Sicilia per godere di giornate estive e scampoli di riposo prima delle visite mediche ufficiali programmate per l’ultimo giorno di agosto e poi l’inizio della preparazione atletica fissata per il 1° settembre. Per stessa ammissione dell’allenatrice pattese, Mara Buzzanca, la preparazione inizierà con qualche giorno di ritardo rispetto le attese.

“Uno dei problemi delle Isole è la mancanza di appartamenti subito disponibili, le case riservate al team si liberano non prima del 31 agosto. Fatto salvo questo dettaglio, stiamo programmando una full immersion di atletica e basket per la squadra. Durante le prime due settimane alterneremo la fase atletica a quella con la palla; la mattina faremo sedute di forza e il pomeriggio solo basket. Contiamo dopo dieci giorni di disputare una prima amichevole, fissata sentendo il nostro preparatore Nico Gaglio per il 10 settembre. Poi giorno 17 settembre dovremo farne una seconda, probabilmente con la Rainbow Viagrande (Serie B), e partire poi alla volta di Milano giorno 24 settembre dove parteciperemo al torneo organizzato dal Sanga. Quest’ultima partecipazione sarà molto importante per noi. Sono molto contenta di iniziare e non vedo l’ora di vedere il nuovo gruppo all’opera. C’è grande entusiasmo!”.

Il lavoro estivo della dirigenza del presidente Attilio Scarcella ha portato ai nastri di partenza della Serie A2 Lega Basket Femminile 2022-2023 con la casacca dell’Alma Patti: Cinzia Armenti, Allegra Botteghi, EricaDegiovanni, Rebecca Francia, Liliana Miccio, Sofia Moretti, Karline Pilabere, Sara Sciammetta, Silvia Sarni insieme alle giovani Angelica Bardarè, Serena De Lise e Alice Gregorio.

Ricordiamo la conferma in toto dello staff allenatori di Patti con Mara Buzzanca capo allenatore, Laura Perseu e Peppe Costantino vice allenatori, Nico Gaglio è il preparatore fisico. Riconferma nel ruolo di team manager Mariana Kramer.

di “Massimo Natoli – Chiara Borzì”