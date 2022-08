Main Sponsor: Coop – Gruppo Radenza sulle maglie del Messina

Sarà Coop – Gruppo Radenza il marchio che accompagnerà il campionato dell’Acr Messina. Il gruppo leader nel settore della grande distribuzione sarà il main sponsor che apparirà sulle maglie biancoscudate. L’accordo, che prevede una durata di un anno con opzione per il successivo, è stato siglato dai rappresentanti della società giallorossa e dell’azienda e presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Libreria Feltrinelli di Messina.

«Si tratta di un marchio di prestigio e rilevanza regionale – ha detto il presidente del Messina, Pietro Sciotto – un binomio all’insegna dei valori dello sport, della passione per il calcio e volontà comune di far crescere l’entusiasmo e il senso di appartenenza al territorio».

L’accordo con l’Acr Messina da continuità ad un impegno che il Gruppo Radenza ha da sempre rivolto al mondo dello sport, del calcio, dell’aggregazione e della sicilianità.

«Ci riempie di orgoglio poter essere al fianco, in questa stagione, di un sodalizio sportivo così prestigioso – ha dichiarato Danilo Radenza -. È dovere della classe imprenditoriale sostenere realtà importanti e propositive come quella dell’Acr Messina per favorire i valori dello sport e della sana aggregazione oltre al fatto di poter incidere positivamente, si spera, nella affermazione e crescita della squadra che, a giudicare dai presupposti, ha tutte le carte in regola per giocare un ottimo campionato ed ambire a livelli superiori.

La scelta di sostenere l’Acr Messina è animata dalla volontà di sostenere anche un territorio come quello del messinese che sta dimostrando di apprezzare l’impegno del nostro gruppo contribuendo ad alimentare la nostra ferma volontà di creare sempre migliori opportunità di acquisto per la clientela siciliana».