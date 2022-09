2^ Cat. – Il Real Rocchenere nel Girone C, Città di Santa Teresa e Giardini Naxos nel Girone D

Il Comitato Siculo ha reso noto la composizione dei Gironi del campionato di Seconda Categoria relative alla stagione sportiva 2022-23. Penultimo atto prima dello “start” del campionato, ovvero la composizione dei Gironi. Sui nastri di partenza 71 squadre suddivise in 5 Gironi, 4 da 13 squadre e 1 da 14 squadre (Girone A). Prima della composizione dei Gironi, il Comitato Siculo ha dovuto fare fronte alla rinuncia di diverse Società che ha costretto, come da consuetudine, alla formula dei ripescaggi.

Ben 9 Società hanno rinunciato: Muxar e Real Antillo (non hanno formalizzato l’iscrizione), Pachino (richiesta al Campionato di Terza Categoria), Vaccarizzo (rinuncia al campionato), Adrano, Costa Gaia Adelkam, Velvet Bolognetta e Virtus Maletto (non hanno perfezionato l’iscrizione).

Un organico privo di altre 11 Società che sono state ripescate in Prima Categoria (Riesi, Comprensorio del Tindari, Santa Domenica Vittoria, Real Gazzi, Aci e Galatea, Team Sport Solarino, Primavera Marsala, Castronovo, Atletico Santa Croce, Tortorici e Niscemi Fc)

Il Comitato da consuetudine ha attinto dalla rispettiva graduatoria delle domande presentate per il ripescaggio (17 le squadre hanno fatto il salto di categoria), Barrese, Ispica Accademy, Prizzi, Città di Giuliana, Lagoreal 1981, Renzo Lo Piccolo, San Giogio Vicari, Ficarra, Terranova, Cianciana, La Pinetina Città di Rosolini, Noto Fc 2021, Delfini Sporting Arenella,N.B.I Misterbianco, Alimena, Sporting Fiumefreddo, Tremestieri Etneo)

Per quanto riguarda le nostre squadre del versante jonico-alcantarino sono state inserite suddivise in due raggruppamento diversi, il Real Rocchenere nel Girone C con le peloritane e le squadre della fascia tirrenica (Città di Pettineo, Alcara, Calcio Rometta Marea, Ficarra, Fitalese, Don Peppino Cutropia, Juvenilia 1958, Nuova Peloro, Pollina Finale, Provinciale, Real Rocchenere, Vigliatore, Vivi Don Bosco) nel Girone D con le catanesi il Città di Santa Teresa e Giardini Naxos (Zafferana, Agira, Alimena, Castiglione di Sicilia, Città di Mascali, Città di Santa Teresa, Città di Francavilla, Crisas Assoro, Giardini Naxos, Giovanile Mascali, Lagoreal 1981, Sporting Fiumefreddo, Virtus Etna).

Gli altri Gironi:

Girone A: Alessandria D. Rocca, animosa Civitas Corleone, Calatafimi Don Bosco, Camporeale Calcio, Città di Giuliana, Delfini Sporting Arenella, Margheritese 2018, Marian Marsala, Prizzi, Renzo Lo Piccolo, San Giorgio Vicari, Sport Palermo, Vis Athena, 90011 Bagheria.

Girone B: Accademia Mazzarinese, Acquaviva, Aragona Calcio, Atletico Villalba, Barrese, Belsitana, Cianciana Calcio, Marianopoli, Real Licata, Serradifalco, Valledolmo, Vallelunga, Virtus Favara.

Girone E: Acicatena Calcio 1973, Città di Palagonia Calcio, Ispica Accademy Peppino, La Pineta Città di Rosolini, NBI Misterbianco, Noto Fc, Philbordon, Priolo Academy, Ragazzini Red, Real Belvedere, Tremestierese Calcio, Tremestieri Etneo, Us Terranova