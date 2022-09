2^ Cat. – Pubblicati i Calendari, subito Città di Santa Teresa- Giardini Naxos

Nel pomeriggio di oggi, il Comitato Siculo ha reso noto i calendari del Campionato di Seconda Categoria Siciliana, il via Domenica 18 Settembre con la prima giornata. Subito lo stop la domenica successiva per riprendere Domenica 2 Ottobre con la seconda giornata fino alla settima (6 Novembre), poi una pausa di 15 giorni per scendere in campo nuovamente Domenica 27 Novembre con l’Ottava giornata.

Un cammino lungo di 26 Giornate, con il Girone di Andata che si conclude il 18 Dicembre 2022. Poi la sosta natalizia per ritornare in campo nel nuovo anno con la prima di Ritorno Domenica 8 Gennaio 2023. Il sipario cala con l’ultima giornata (26^) Domenica 2 Aprile 2023.

GIRONE C – Con il Real Rocchenere le tre peloritane Nuova Peloro, Provinciale e Juvenilia 1958.

Giocheranno di Sabato: Ficarra (15.00), DonPeppino Cutropia, Vigliatore e Vivi Don Bosco.

Giocheranno di Domenica: Città di Pettineo, Alcara, Calcio Rometta Marea, Fitalese 1981, Juvenilia 1958 e Provinciale (ore 18.30), Nuova Peloro (16.30), Real Rocchenere.

I derby:

4^ Giornata: Juvenilia – Real Rocchenere (Domenica 16 Ottobre)

6^ Giornata: Nuova Peloro – Real Rocchenere (Domenica 30 Ottobre)

7^ Giornata: Juvenilia – Nuova Peloro (Domenica 6 Novembre)

10^ Giornata: Provinciale – Real Rocchenere (Domenica 27 Novembre)

11^ Giornata : Juvenilia – Provinciale (Domenica 4 Dicembre)

13^ Giornata: Nuova Peloro – Provinciale (Domenica 18 Dicembre)

1^ Giornata – Domenica 18 Settembre 2022 – Girone C

Città di Pettineo – Vigliatore

Alcara – Real Rocchenere

Don Peppino Cutropia – Juvenilia 1958

Pollina Finale – Ficarra

Provinciale – Fitalese 1981

Vivi Don Bosco – Nuova Peloro

Riposa: Calcio Rometta Marea

GIRONE D – Comprendente le squadre Joniche (Città di Santa Teresa e Giardini Naxos) e Valle dell’Alcantara (Città di Francavilla)

Giocheranno di Sabato: Zafferana (15.00), Agira, Crisas Assoro, Giardini Naxos (15.00) e Virtus Etna (15.00)

Giocheranno di Domenica: Castiglione di Sicilia (15.00), Città di Francavilla, Città di Mascali (15.00), Città di Santa Teresa (17.30), Giovanile Mascali, Lagoreal 1981, Sporting Fiumefreddo.

I derby jonici-alcantarini

1^ Giornata: Città di Santa Teresa- Giardini Naxos (Domenica 18 Settembre )

5^ Giornata: Città di Francavilla – Giardini Naxos (Domenica 23 Ottobre)

10^ Giornata: Città di Santa Teresa – Città di Francavilla (11 Dicembre Novembre)

1^ Giornata – 18 Settembre 2022 – Girone D

Zafferana – Lagoreal 1981

Agira – Crisas Assoro

Castiglione di Sicilia – Virtus Etna

Città di Mascali – Città di Francavilla

Città di Santa Teresa – Giardini Naxos

Sporting Fiumefreddo – Giovanile Masca

