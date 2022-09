Eccellenza: La JSL Women 8 le confermate, due volti nuovi Carollo e Calaio

Si tratta di: Emilia Alibrio, Maria Rita Bertè, Brunilde Anastasi, Alessandra Barone, Aurora Ionescu, Michelle Manera, Denise Merlino e Jacqueline Bilardi. New entry il difensore Erika Carollo e l’attaccante Tania Calaiò, entrambe provenienti dal Monreale Calcio. Definiti i gironi Under 17 e 15.

La Junior Sport Lab continua a puntare con grande slancio sul calcio femminile. La JSL Women sarà ai nastri di partenze di tutti i campionati FIGC, in linea con il progetto del club di massima valorizzazione del settore. La squadra maggiore allenata da Marco Palmeri ha iniziato, da più due settimane, gli allenamenti per farsi trovare pronta al via dell’Eccellenza regionale. Fanno parte dell’organico, che mantiene un’età media molto bassa, le confermate: Emilia Alibrio, Maria Rita Bertè, Alessandra Barone, tutte e tre giunte 12 mesi fa a Brolo, Brunilde Anastasi, Aurora Ionescu, Michelle Manera, Denise Merlino, prodotti del vivaio neroverde, e Jacqueline Bilardi, che è una delle “veterane”, essendo alla terza stagione in JSL.

Tra le novità, la 21enne Erika Carollo, difensore proveniente dal Monreale Calcio, così come Tania Calaiò, ruolo attaccante (classe ‘95) con alle spalle un’importante esperienza in serie C nazionale. La società presenterà, nei prossimi giorni, le altre atlete che compongono la rosa, comprese alcuni mirati rinforzi. La JSL Women disputerà le partite casalinghe la domenica pomeriggio al “Comunale” di Brolo, mentre resta in attesa di conoscere i nomi delle avversarie, la formula del campionato e il calendario.

La LND Sicilia ha reso nota, intanto, la composizione dei gironi giovanili. La formazione Under 17 se la vedrà con Marsala, Palermo e SSD Unime. Sette le rivali, invece, delle ragazze dell’Under 15: Cus Palermo, Marsala, Gloria, Jonia Calcio, Nike Aurora Rossa, Palermo e SSD Unime. Si annuncia un’annata agonistica intensa ed emozionante.