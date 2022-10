Tabellone Coppa Sicilia 2022-23 “Memorial Filippo Lentini”

Alla competizione sono iscritte le squadre componenti l’organico del Campionato di Prima Categoria che abbiano fatto espressa richiesta.

FORMULA – Prima Fase 29 squadre

Prima fase – 10 Accoppiamenti e n. 3 Triangolari. Accedono alla seconda fase le 10 Società vincenti gli accoppiamenti, più le prime due squadre classificate dei Triangolari.

Ottavi di Finale – Quarti di Finale – Accoppiamenti Gare di Andata e Ritorno

Semifinali – Gli accoppiamenti delle semifinali saranno stabiliti per sorteggio.

Gara di Finale – si disputerà sul campo Comunale di Petrosino

La squadra vincente la Coppa Sicilia 2022/2023 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2023/2024. Qualora la squadra vincente avesse già acquisito, per meriti sportivi, il diritto alla partecipazione al campionato di Promozione, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista.

PRIMA FASE – ACCOPPIAMENTI CON GARE DI ANDATA E RITORNO Mercoledi 12 Ottobre – ore 15.30 – Mercoledi 26 Ottobre 2022 – ore 15.30

Andata Ritorno Aci e Galatea Club Calcio San Gregorio Aluntina Rosmarino Don Bosco 2000 – ore 18.00 Gela Calcio Fc Alcamo 1928 Salemi Polisportiva Nasitana Comprensorio del Tindari Nuova Rinascita Orlandina Calcio Real Gazzi – ore 15.00 Real Itala Franco Zagami ore 18.00 S. Anna Enna Pol. Nicosia Kaggi – ore 19.30 Akron Savoca Sinagra Calcio Città di Galati

Triangolare N.1 Villabate, San Giorgio Piana, Bagheria Città delle Ville 1^ Giornata – 12 Ottobre 2022 Villabate – San Giorgio Piana 2^ Giornata – 26 Ottobre 2022 B-C o C-A 3^ Giornata – 2 Novembre 2022 Classifica:

Triangolare N.2 Aquila, Monforte S. Giorgio, Torregrotta 1^ Giornata – 12 Ottobre 2022 Aquila – Monforte S. Giorgio 2^ Giornata – 26 Ottobre 2022 B-C o C-A 3^ Giornata – 2 Novembre 2022 Classifica: