Coppa Sicilia 2022-23: Risultati e Marcatori delle gare di Andata del Primo Turno (Mercoledi 12 Ottobre 2022)

Risultati e Marcatori delle gare di andata del Primo Turno di Coppa Sicilia stagione sportiva 2022-23 riservate alle formazioni di Prima Categoria.

Gare di Andata Accoppiamenti:

Aci e Galatea – Club Calcio San Gregorio:

Aluntina – Rosmarino:

Don Bosco 2000 – Gela Calcio (ore 18.00):

FC Alcamo 1928 – Salemi Polisportiva:

Kaggi – Akron Savoca (ore 19.00):

Nasitana – Comprensorio del Tindari:

Nuova Rinascita – Orlandina:

Real Gazzi – Real Itala Franco Zagami (ore 15.00):

Sant’Anna Enna – Polisportiva Nicosia:

Sinagra – Città di Galati:

Triangolare 1: (Villabate, San Giorgio Piana, Bagheria Città delle Ville)

1^Giornata: Villabate – San Giorgio Piana 12/10/2022 ore 15:30

2^Giornata: In caso di vittoria, nella prima giornata, della squadra A si giocherà: B – C

In caso di pareggio o vittoria, nella prima giornata, della squadra B si giocherà: C – A 26/10/22 ore 15:30

3^Giornata: Si svolgerà la gara non ancora disputata 02/11/22 ore 14:30

Triangolare 2:(Aquila Bafia, Monforte San Giorgio, Torregrotta)

1^Giornata: Aquila – Monforte San Giorgio 12/10/2022 ore 15:30

2^Giornata: 26/10/22 ore 15:30

3^Giornata: 02/11/22 ore 14:30

Triangolare 3: (F.C. Gravina, San Pietro Calcio, Calcio Santa Venerina)

1^Giornata: F.C. Gravina – San Pietro Calcio 12/10/2022 ore 15:30

2^Giornata: 26/10/22 ore 15:30

3^Giornata: 02/11/22 ore 14:30