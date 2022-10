Coppa Trinacria 2022-23: Risultati e Marcatori delle gare di Ritorno del Primo Turno (Mercoledi 26 Ottobre 2022)

Risultati delle gare di Ritorno di Coppa Trinacria riservata alle formazioni del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022-23 (Mercoledi 26 Ottobre 2022).

Serradifalco – Agira: 3-0 (A tav.) (And. 3-0)

Città di Francavilla – Castiglione di Sicilia: 2-1 (Rigano e Boemi (F), Cordella (C)(And. 0-0)

Giardini Naxos – Città di Santa Teresa: 1-1 (15′ st Ferraù (G), 40′ st De Salvo (T) (And. 0-2)

Real Rocchenere – Provinciale: 0-2 (Manfrè e Nunnari) (And. 7-1)

Città di Palagonia – Tremestierese Calcio: 1-0 (85′ Santangelo) (And. 1-4)

Ragazzini Red – Virtus Etna: 3-1 (And. 2-4) (Monforte su rig. (V)

Nuova Peloro – Vivi Don Bosco: (And. 0-1) (rit. 02/11/22 ore 14:30)

Triangolare: (Squadra A: Animosa Civitas Corleone, Squadra B: 90011 Bagheria, Squadra C: Sport Palermo)

1^Giornata: Animosa Civitas Corleone – 90011 Bagheria: 1-1 (47′ Venezia, 85′ Lima)

2^ Giornata: Sport Palermo – Animosa Civitas Corleone: 1-2 (D. Minà (S), Dawuda e Blanda su rig. (A)

3^ Giornata: 90011 Bagheria – Sport Palermo: 02/11/2022

