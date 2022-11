La Virtus Messina in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Limina Calcio che sbaglia anche un rigore

Seconda giornata di campionato con la Virtus Messina che riceve il Limina Calcio sul campo di casa al Gescal. I giallorossi si portano sul doppio vantaggio, ma poi subiscono la rimonta della compagine liminese. Quattro gol, tre rigori (due realizzati) e un’espulsione.

La gara: Partita combattuta per i giovani di mister Ingemi che, dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa riesce a trovare il doppio vantaggio nel giro di due minuti con Cordaro al 56′ su calcio di rigore concesso per fallo di Biella su Pagano appena entrato in area di rigore e Metallo con un tiro dal limite che s’insacca all’incrocio dei pali. La gara, però, prende una piega diversa negli ultimi trenta minuti.

Il Limina manda fuori il calcio di rigore: Al 63′ il primo calcio di rigore per gli ospiti del Limina per un fallo di mano viene affidato a Paratore che angola troppo e manda fuori la sfera. Al 67′ la Virtus Messina resta in dieci per l’espulsione del neo entrato Russo per aver fermato fallosamente Biella che si era involato verso la porta difesa da Bombara.

Al 69′ il Limina accorcia lo svantaggio con il secondo calcio di rigore assegnato dal signor Aliquò. Stavolta sul dischetto si presenta Fleres che trasforma.

Al 77′ la partita torna in parità con il gol di Coglitore che supera Bombara con un diagonale che scavalca il portiere dei giallorossi.

L’uomo in meno si fa sentire nella Virtus Messina che, comunque, sul finire ha un occasionissima sul finale ma è bravo Gallina a parare il colpo di testa da pochi passi.

Sabato prossimo la Virtus Messina andrà a far visita all’Aga Messina, mentre il Limina avrà la visita della Robur Letojanni 2022

Virtus Messina 2 Limina Calcio 2

Marcatori: 56′ Cordaro su rig., 58′ Metallo, 69′ Fleres su rig. e 77′ Coglitore

Virtus Messina: Argento C. (46′ Bombara), Pileggi, Argento R. (65′ Russo), Centorrino, Coulibaly E., Bruno (36′ Coulibaly I., 81′ Bongiorno), Marone Ousene, Cordaro, Pagano, Metallo, Nicolosi (56′ Di Blasi). All: A. Ingemi. A disp: Coppolino, De Leo.

Limina Calcio: Gallina, Padiglione, Saglimbeni A. (64′ Di Bella), Fleres, Saglimbeni P., Puglia (87′ Garigali), Biella, Miano (53′ Rizzo), Paratore, Coglitore (87′ Muscolino), Lo Giudice (50′ Cannavò). All. G. Lo Giudice. A disp: Lo Giudice, Saglimbeni, Parisi, Musumeci, Tama.

Arbitro: Giuseppe Andrea Aliquo’ di Messina

Espulsi: 67′ Russo

Ammonizioni: 59′ Saglimbeni P. (L), 87′ Pagano (V.M.)

di “Paolo Crisafi”