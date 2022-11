AICS Sicilia: Sebastiano Caltabiano e Gerardo Russo nuovi responsabili dell’arte del “bastone siciliano”

I maestri Sebastiano Caltabiano e Gerardo Russo sono i nuovi responsabili della scherma storica dell’AICS Sicilia. Il presidente regionale dell’AICS Lillo Margareci ha consegnato loro le lettere di incarico al Lido di Naxos, dove erano presenti pure il presidente provinciale AICS Catania Orazio Fresta e il maestro Francesco Guglielmino, responsabile del settore di Catania.

L’arte del bastone siciliano, chiamata recentemente scherma storica, è una delle più antiche discipline di difesa. Risale, infatti, all’epoca del Vespro Siciliano nel 1282, quando ci fu la rivolta del popolo contro gli Angioini. Il bastone siciliano venne molto utilizzato, anche perché allora non vi erano a disposizione altre armi. Con il trascorrere del tempo, questa nobile arte si è tramandata di padre in figlio attraverso scuole clandestine, ma, negli ultimi anni, è stata codificata e trasformata in una vera e propria disciplina sportiva. Adesso si pratica nelle palestre, attraverso la guida di maestri appassionati e ricchi di esperienza, formati da corsi specifici. Esistono un regolamento arbitrale per le gare, durante le quali si combatte con apposite protezioni (casco, corpetto, paragomiti e guanti), ed uno per i gradi di cinture. Possono svolgere questa attività bambini, uomini e donne di ogni età.

“Si tratta di una disciplina bella ed affascinante, che affonda le proprie radici nella storia della nostra terra – dichiara Margareci –. Come AICS Sicilia siamo lieti di avere degli importanti punti di riferimento nel territorio come i maestri Caltabiano e Russo, che operano con professionalità nell’intera regione, portando avanti un proficuo lavoro. Si tratta di una collaborazione che ci darà grandi soddisfazioni, soprattutto per l’entusiasmo e la voglia di fare che la animano”.