Serie C2 – Continua la striscia positiva del Casalvecchio Futsal: 8-2 al Meriven

Continua la striscia positiva del Casalvecchio Futsal che nell’ultima giornata del campionato di Serie C2 ha battuto la resistenza di un buon Meriven con il risultato di 8-2. Una vittoria che proietta i ragazzi di mister Arturo Carciotto, dopo sei giornate, in terza posizione (12 punti) a soli tre punti dai due battistrada Vigor Itala e Valdinisi) con 23 gol fatti e 13 subiti.

Un buon trend per la matricola casalvetina, dopo la partenza caratterizzata da buone prestazioni ma due sconfitte nelle prime due giornate di campionato (contro due delle favorite alla vittoria finale, Melas 4-3 e Vivi Don Bosco 3-5, la squadra casalvetina ha inanellato 4 vittorie consecutive in campionato (contro Atletico Barcellona1-5, Valdinisi 1-0, Libertas Zaccagnini 1-5 e Meriven 8-3) ed una vittoria in Coppa Sicilia nel derby contro la Valdinisi (8-3).

Dopo sei giornate di campionato possiamo dire che il Casalvecchio Futsal è la vera rivelazione del torneo “Stiamo provando in tutti i modi a costruire prima possibile la nostra salvezza – ci ha dichiarato mister Arturo Carciotto – che è il nostro obiettivo stagionale, in modo da poter proseguire il percorso di crescita che ci siamo prefissati nel medio periodo. Il lavoro di programmazione partito lo scorso anno e sviluppato in stretta collaborazione con la Società (Concetto Crisafulli, Francesco trovato e Luca Santoro), fin qui ha dato buoni risultati ma dobbiamo continuare a lavorare solo perché le squadre sono sempre realtà dinamiche ed in continuo cambiamento e necessitano sempre di una gestione accorta e lungimirante”.

Costruire il futuro passando dalla salvezza con l’ausilio anche di giovani promettenti: “Siamo contenti perché la nostra intenzione di inserire ragazzi giovani per formarli e lanciarli in questo sport ha finora avuto esiti positivi e sta regalando a noi, e soprattutto ai ragazzi stessi, delle belle soddisfazioni”

Per il proseguo del torneo, mister Carciotto è fiducioso ad iniziare dalla prossimo gara di campionato (Sabato 12 Novembre) a Barcellona contro la compagine dell’Or.sa Promosport. “Ci attendono sfide delicate nelle prossime giornate e pertanto siamo orientati a mantenere alta la concentrazione verso i nostri obiettivi passando sempre per il miglioramento dei nostri ragazzi e, conseguentemente, del collettivo attraverso l’allenamento”

Roster 2022/23: Emanuele Monaco, Piero Caminiti, Andrea Casablanca, Antonio vera, Concetto Crisafulli, Ezio Lo Giudice, Francesco Gregorio, Giandomenico Lo re, Gianluca Lo Cascio, Giovanni Alidò, Lorenzo Silvio, Matteo Santoro, Nino Chillemi, Salvatore Ferraro.

Staff Tecnico: Arturo Carciotto (Allenatore), Nino Rigano (preparatore).

Dirigenti: Concetto Crisafulli, Francesco Trovato e Luca Santoro.