Torneo delle Regioni 2023 – Presentato staff e selezionatori delle Rappresentative Regionali Sicilia

Nella Sala consiglio del Comitato Regionale Sicilia della LND, nel corso di un incontro programmatico, il presidente Sandro Morgana ha incontrato i tecnici delle Rappresentative regionali di calcio a 11 che guideranno le squadre al prossimo Torneo delle Regioni 2023.

La massima kermesse giovanile per Rappresentative regionali, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà nel prossimo mese di aprile 2023 (sede da stabilire).

Lo staff sarà così composto: capodelegazione il vicepresidente vicario Mario Tamà, dirigenti accompagnatori i consiglieri Santino Buglisi per la Juniores, David Cageggi per l’Under 17, Calogero Andolina per l’Under 15 e Natale Ferrante per la Femminile.

I selezionatori sono Calogero Capraro (Juniores), Pierpaolo Alderisi (Under 17), Daniele Di Salvo (Under 15) e Mariantonia Giammanco (Femminile).

Inoltre, ad arricchire l’organico ci saranno i segretari Gianni Cutrera (Juniores), Fabio Giattino (Under 17 e Under 15) e Giuliano Brucato (Femminile).

All’incontro sono anche intervenuti Wanda Costantino, segretaria del Comitato, e Calogero Giannopolo, vicesegretario.