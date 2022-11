Acr Messina: Il Direttore Generale Lello Manfredi sul “cambio format” della Serie C

Il direttore generale dell’Acr Messina, Lello Manfredi, è intervenuto ai microfoni di Gianluca Di Marzio per parlare del possibile cambio format che interesserà la Serie C. Il campionato si modificherà, andando a frazionarsi ulteriormente in sei gironi più piccoli, che permetteranno alle squadre di ridurre i costi di spostamento e di aumentare l’attenzione sui derby cittadini.

“Siamo l’unica squadra siciliana in Serie C- ha esordito Manfredi –, siamo abituati a fare lunghe trasferte e in, mancanza di un aeroporto dobbiamo spostarci verso Catania e a Reggio Calabria. La mancanza di squadre vicine, unita ai nostri scarsi risultati, non ha contribuito nel mantenere vivo il movimento introno ai club di queste zone.

Questo cambio di format potrà dare nuova linfa vitale a un torneo che ha perso appeal, soprattutto al Sud dove la passione è spesso condizionata dal risultato. Non capisco la differenza tra giocare alle 12 o alle 14:30, da noi alle 12 c’erano ancora 27° gradi, la gente ha preferito andare a mare. Noi comunque ci auguriamo di non giocare la sera, perché la gente non viene allo stadio.

Fonte: CalcioTime di Antonio Ardizzone